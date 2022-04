El Govern assigna 1.930 milions a Catalunya en el marc del Pla de Recuperació

La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño.- Arxiu @ep







La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha anunciat que el Govern ha assignat 1.930 milions d'euros a Catalunya en el marc del Pla de Recuperació per a la gestió directa, sent la segona comunitat amb més fons per a la gestió directa.





Aquesta xifra representa el 71% de la inversió total, que puja a 2.711 milions d'euros i situa Catalunya com a tercera comunitat autònoma en volum de fons assignats, segons un comunicat de la Delegació del Govern a Catalunya aquest dijous.





Addicionalment, els fons REACT-EU s'han assignat 1.706 milions d'euros per reforçar l'Estat de benestar i reactivar l'economia després de l'impacte de la pandèmia.





La Generalitat ha fet servir els fons del Pla de Recuperació, que gestiona directament, en polítiques públiques destinades, principalment, a la transició verda (795 milions), protecció social (249 milions) i digitalització (257 milions).





Calviño ha assenyalat que els fons europeus "estan arribant a l'economia espanyola" i les convocatòries d'ajudes resoltes per l'Administració General de l'Estat ja beneficien més de 11.500 projectes de tot Espanya.





En declaracions a Europa Press, la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay, ha destacat que aquest capital és “una mostra de la importància que el Govern dóna a Catalunya” i del seu compromís amb la transformació i la modernització de la comunitat autònoma .





A més, ha assegurat que és una "mostra tangible de la cooperació entre administracions", que ha definit com a fonamental per donar resposta a les necessitats de la ciutadania.