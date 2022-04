Feijóo, cinquè president autonòmic de Galícia, es convertirà aquest divendres en el primer a dimitir del càrrec

El president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, en arribar per participar a la reunió del Consello @ep







Galícia viurà aquest divendres 29 d'abril una fita històrica: el seu cinquè president de l'Autonomia, Alberto Núñez Feijóo, comunicarà la renúncia davant el cap del Legislatiu gallec, Miguel Santalices. Aquest pas, que fa després de prendre les regnes del PP nacional, el convertirà en el primer president autonòmic que dimiteix i activarà el seu procés de successió en l'àmbit institucional.













Està previst que el seu successor a la Xunta sigui el vicepresident primer, Alfonso Rueda, que en paral·lel ha formalitzat els avals per encapçalar una única candidatura per al congrés que se celebrarà els dies 21 i 22 de maig a Pontevedra per tal de ratificar-lo també com a líder al PP gallec. Els estatuts determinen que serà, en conseqüència, el candidat popular a les autonòmiques de 2024.





A l'àmbit institucional es convertirà en president, superats els tràmits parlamentaris, a mitjans de maig.





Però el primer pas el farà Feijóo, que aquest dijous ja va reconèixer que li quedaven "unes hores" al capdavant de la Xunta. Encara que no se n'explicita el motiu, la seva agenda d'aquest divendres recull una trobada al Parlament amb el cap del Legislatiu a les 10.30 hores.





Posteriorment, ha convocat el seu Govern al Pazo de Raxoi, on presidirà una reunió extraordinària del Consell de la Xunta. Després de la trobada, compareixerà per fer una declaració institucional. Aquest mateix dijous, va anticipar que s'ajustaria a les formes i comunicaria primer la renúncia al Parlament, i immediatament després, a través de la premsa, a la societat gallega.









CINQUÈ PRESIDENT AUTONÒMIC

La primera victòria electoral de Feijóo es remunta a l'any 2009, quan una majoria absoluta ajustada el va convertir en el cinquè president de la història de l'autonomia. Tenia 47 anys llavors i va ser el més jove dels elegits a les urnes, encara que el socialista Fernando González Laxe --que va accedir a la Xunta després d'una moció de censura-- tenia 35 anys quan es va convertir en cap del Govern gallec.





El dels Peares va substituir a la Presidència de la Xunta el socialista Emilio Pérez Touriño, que va governar durant una sola Legislatura en coalició amb el BNG (amb Anxo Quintana com a vicepresident). Ho va fer entre el 2005, quan va caure l'hegemonia dels populars a Galícia durant gairebé 16 anys --després de perdre Manuel Fraga la majoria absoluta--, i el 2009.





El president fundador del PP havia liderat abans de Touriño la Comunitat, després d'aconseguir el 1989 la seva primera victòria electoral. Des de llavors es van succeir tres noves majories absolutes més del PPdeG en les eleccions de 1993, 1997 i 2001.





El polític vilalbés va ser el segon dirigent popular a presidir la Xunta ja que, a les primeres eleccions gallegues del 1981, el PPdeG va superar el partit centrista en obtenir 26 dels 71 diputats de l'hemicicle, pels 24 d'UCD, amb la qual cosa Gerardo Fernández Albor va esdevenir el primer president de l'autonomia gallega.





El metge compostel·là va encapçalar també la candidatura del Partit Popular el 1985 i va tornar a obtenir el suport del Parlament per continuar al capdavant del Govern gallec.









TRIPARTIT

Tot i això, una profunda crisi del seu Executiu a meitat de legislatura, amb la divisió del grup parlamentari i la dimissió de la majoria dels conselleiros, encapçalats pel vicepresident, Xosé Luis Barreiro Rivas, va propiciar una moció de censura que va atorgar la Presidència al socialista Fernando González Laxe.





Després d'aquest moviment, Galícia va viure dos anys d'un tripartit compost pels socialistes, la Coalició Galega (CG) i el Partit Nacionalista Gallec (PNG).





A més, abans del referèndum estatutari de 1981, a l'etapa preautonòmica, van ocupar la Presidència de la Xunta Antonio Rosón i José Quiroga, a proposta d'UCD, que comptava amb majoria a l'assemblea dels diputats gallecs elegits a les eleccions generals.