L'Ajuntament de Barcelona es posicionarà sobre el 'Catalan Gate' al ple d'aquest divendres

Se celebrarà una sessió extraordinària i es debatran dues proposicions a l'ordinària /@EP

L' Ajuntament de Barcelona es posicionarà sobre l'espionatge a dirigents independentistes, conegut com a 'Catalan Gate', aquest divendres amb una sessió extraordinària per abordar aquest assumpte en concret i amb dues proposicions a la sessió ordinària.

El ple extraordinari se celebrarà a les 9.30 hores –abans de la sessió ordinària que se celebra habitualment a les 10.00–, i es farà a petició del grup municipal d'ERC, amb suport de BComú.

En aquesta sessió es tractarà una única proposició amb contingut de declaració institucional en què es “ condemna l'espionatge polític que suposa una flagrant vulneració dels drets humans ”, es manifesta el suport a les persones espiades i s'exigeix al Govern de l'Estat que investigui el cas amb la màxima celeritat i transparència.

A més, el text recull que l'Ajuntament es compromet a protegir i preservar els drets de les persones espiades, entre elles regidors del consistori, donant suport a les iniciatives jurídiques que calgui en les causes que s'obrin arran de les denúncies de les víctimes ”.

DEBATS SEPARATS



El grup municipal de Junts s'ha desmarcat del ple extraordinari i presentarà una proposició en paral·lel a la sessió ordinària perquè no vol que " quedi en una declaració política i no es prenguin decisions " i perquè la seva voluntat és que el consistori s'involucri, segons va detallar la líder de la formació, Elsa Artadi, en roda de premsa aquest dimarts.

Amb aquesta proposició, Junts demanarà que es condemni l'espionatge i que l'Ajuntament presenti una denúncia en nom dels regidors afectats --en concret, Artadi i el líder d'ERC al consistori, Ernest Maragall--, i que posi a disposició del arca municipal un servei de protecció contra l'espionatge digital.

D'altra banda, el PSC també presentarà una proposició, amb la qual busca " condemnar tota forma d'espionatge polític que suposi una vulneració flagrant dels drets humans " i demanar al Govern de l'Estat que investigui el cas amb la màxima celeritat i transparència.

ALTRES INICIATIVES



Més enllà dels debats sobre el 'Catalan Gate', el ple d'aquest divendres també abordarà el model turístic de la ciutat amb una proposició d'ERC, que demana al Govern de Colau un 'Pla verano' perquè el consistori apliqui mesures sobre aquest model abans del 30 de juny arran de l'alta ocupació hotelera aquesta Setmana Santa.

Cs instarà el Govern municipal a " respectar el seu propi compromís " i posar en marxa el projecte definitiu de la reforma de la ronda de Sant Antoni, el PP demanarà suspendre el conveni que renova la cessió d'ús del local de l'antiga comissaria on es troba el Casal Popular Tres Lliris, i Valents reclamarà impulsar la tramitació de totes les llicències amb declaració responsable.

També s'abordarà la Diada de Sant Jordi, afectada aquest any per les pluges i el temporal, amb un prec de Junts que demanarà a l'Executiu local reforçar la col·laboració amb el sector del llibre per elaborar un directori de contingències i definició de responsabilitats.