Ucraïna denuncia nous atacs de Rússia sobre Kíiv amb Guterres a la capital

Kuleba assegura que "amb aquest acte atroç de barbàrie, Rússia està demostrant una vegada més la seva actitud cap a Ucraïna, Europa i el món" /@EP

L'alcalde Kíiv, Vitali Klitxkó, ha denunciat aquest dijous nous atacs de Rússia sobre la capital ucraïnesa, coincidint amb la visita del secretari general de Nacions Unides, António Guterres, qui ha estat visitant la regió abans de reunir-se amb el president, Volodímir Zelenski.



"Amics! A la nit, l'enemic ha disparat contra Kíiv. Dos impactes al districte de Shevchenkivski. Tots els serveis estan als seus llocs. S'està aclarint la informació sobre les víctimes", ha escrit Klitxkó en el seu compte de Telegram.

De moment es desconeix si hi ha hagut morts a conseqüència d'aquesta nova ofensiva russa sobre una zona residencial, segons ha traslladat la portaveu del Servei Estatal d'Emergència a Kíuv, Svitlana Vodolaga.

L'atac ha tingut una durada d'unes dues hores i un dels projectils ha impactat en les primeres plantes d'un bloc d'edificis habitats, explica l'agència Ukrinform.

"Efectius dels serveis d'emergència i metges estan treballant al lloc. També estan inspeccionant cases properes, traient a la gent. Fins al moment, tres víctimes han estat hospitalitzades", ha afegit Klitxkó.

Posteriorment, l'assessor del Ministeri d'Interior d'Ucraïna, Anton Heràsxenko, ha informat a través de Telegram que han estat tres els míssils llançats per Rússia sobre Kíiv, però que un d'ells havia aconseguit ser interceptat pels sistemes de defensa aeris.

"Ja no estem demanant a l'OTAN que ens tanqui el cel, Però donin-nos poderosos sistemes de defensa aèria que ens permetin derrocar míssils de creuer i avions russos!", ha demanat.

A més, ha augmentat la xifra de ferits a sis i ha publicat una foto d'un suposat motor d'un míssil de creuer. "Serà lliurat als nostres especialistes en coets per al seu estudi", ha informat.

VISITA DE GUTERRES



Els fets ocorreguts en aquesta zona de la capital ucraïnesa es dona quan el secretari general de Nacions Unides es troba a Kíiv reunint-se amb el president Zelenski, a qui li ha reconegut que el Consell de Seguretat de l'ONU "no va fer tot el que estava al seu abast" per evitar el conflicte.

"Això diu molt sobre la veritable actitud de Rússia cap a les institucions globals", ha recriminat Zelenski, que veu als atacs a Kíiv un "intent dels líders russos d'humiliar a l'ONU i tot el que representa l'organització". "Requereix una resposta forta", ha dit.

Per tant, Zelenski ha avisat que ningú es pot "relaxar" pensant que les hostilitats han cessat o s'han centrat exclusivament a l'est. "Encara hem de lluitar, encara hem d'expulsar els ocupants", ha dit.

"Rússia ha copejat Kíiv amb míssils de creuer just quan el secretari general de l'ONU, António Guterres, i el primer ministre búlgar, Kiril Petkov, visiten la nostra capital. Amb aquest atroç acte de barbàrie, Rússia demostra una vegada més la seva actitud cap a Ucraïna, Europa i el món", ha denunciat el ministre ucraïnès d'Afers exteriors, Dimitro Kuleba.

En aquest sentit, s'ha pronunciat també el ministre ucraïnès de Defensa, Oleksí Réznikov, que ha qualificat aquesta ofensiva de Moscou mentre Guterres es troba a Kíiv com "un atac a la seguretat mundial".

Més tard, Oleksei Arestovich, un assessor del president Zelenski, s'ha qüestionat com hauria d'actuar el secretari general de Nacions Unides i l'organisme en si mateix.

Per Arestovich, el llançament de míssils a Kíiv és una "venjança" per les declaracions de Guterres a Moscou, on va incidir que els esdeveniments a Ucraïna són "una guerra i no una operació especial", en paraules de l'assessor.

"Rússia li dispara per l'esquena. Em pregunto si Rússia continuarà sent membre permanent del Consell de Seguretat de l'ONU, o una vegada més s'empassarà això", ha resolt Arestovich.

REACCIONS AlS NOUS ATACS



El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha mostrat la seva commoció després dels nous atacs i el ministre d'Exteriors d'Ucraïna, Dimitro Kuleba, ha afirmat que amb aquest acte Rússia "està demostrant una vegada més la seva actitud cap a Ucraïna, Europa i el món".

"El secretari general de l'ONU m'ha dit que està commocionat pel fet que Rússia hagi atacat amb míssils a Kíiv mentre ell es troba a la ciutat per mantenir converses amb el president Zelenski. Ucraïna ho qualifica d'atroç acte de barbàrie' i de 'postal de Moscou'", ha publicat en el seu compte de Twitter el periodista de la BBC, Ben Brown després de parlar amb Guterres.

A la mateixa xarxa social, Kuleba, també ha reaccionat davant els bombardejos a Kíiv, ha publicat: "Rússia ha copejat Kíiv amb míssils de creuer durant la visita a la nostra capital del secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, i el primer ministre de Bulgària, Kiril Petkov. Amb aquest acte atroç de barbàrie, Rússia està demostrant una vegada més la seva actitud cap a Ucraïna, Europa i el món".