CaixaBank guanya 707 milions fins al març, un 21,9% més en termes comparables

Constitueix un fons o de 214 milions per reflectir l'impacte estimat del conflicte a Ucraïna /@EP

CaixaBank va obtenir un benefici atribuït de 707 milions d'euros el primer trimestre de l'any , un 21,9% més amb perímetres homogenis i un 85,2% menys tenint en compte els impactes generats per la integració amb Bankia, en comparació dels tres primers mesos del 2021, ha comunicat aquest divendres a la CNMV.

El resultat atribuït del primer trimestre del 2021 havia estat de 4.786 milions d'euros un cop incorporats els impactes extraordinaris associats a la fusió, ja que es va generar un fons de comerç negatiu --badwill-- de 4.300 milions.



L'entitat ha constituït un fons col·lectiu de 214 milions per reflectir l'impacte estimat derivat del canvi d'escenari macroeconòmic davant el conflicte a Ucraïna.

Els ingressos core de l'entitat bancària se situen en 2.761 milions d'euros fins al març (-1,7%) i el marge d'interessos es redueix fins als 1.550 milions, un 5,4% menys respecte al mateix període del 2021 per l'entorn de tipus d'interès negatius i un 0,6% més baix al trimestre anterior.

El conseller delegat de l'entitat, Gonzalo Gortázar , ha afirmat que, després d'haver completat pràcticament el 90% de les integracions d'oficines i de les sortides de treballadors previstes, es poden focalitzar cada cop més en el creixement del negoci.

De fet, el banc defensa que aquests mesos ha consolidat la seva fortalesa comercial i financera malgrat la volatilitat dels mercats i la incertesa per la invasió d'Ucraïna "amb una molt positiva evolució de la concessió de nou crèdit i de captació d'estalvi a llarg termini, especialment, fons d'inversió i assegurances”.

INGRESSOS I DESPESES



Els ingressos per comissions creixen un 2,9% fins a 969 milions d'euros i les comissions bancàries recurrents disminueixen un 3,3%, impactades per la unificació dels programes de fidelització de clients, entre d'altres.

Mentrestant, les comissions per comercialització d'assegurances s‟incrementen un 2,3% i les associades a la gestió de productes d'estalvi a llarg termini pugen un 10,3%.

Els resultats d'entitats valorades pel mètode de la participació baixen un 43,1% després de la desinversió a l'entitat austríaca Erste Bank i la no atribució dels resultats amb posterioritat al tercer trimestre del 2021, així com per la presa de control de Bankia Vida a finals del 2021 i la seva integració global des del gener del 2022.

Al compte proforma el banc destaca la reducció de les despeses d'administració i amortització recurrents del 4,3%, cosa que reflecteix la captura de sinergies de costos derivats de la fusió, mentre que les despeses de personal s'han reduït un 5,3% i les despeses generals un 7,2%.

CRÈDITS I RECURSOS



El crèdit a la clientela se situa en els 353.404 milions d'euros i els recursos de clients en 619.892 milions “malgrat la volatilitat dels mercats ”.

El saldo de crèdit per a l'adquisició d'habitatge (-0,8% durant el trimestre) continua marcat per l'amortització de la cartera, i la nova producció d'hipoteques i crèdit al consum a Espanya millora un 14% i un 18% interanual, respectivament , on la d'hipoteques arriba als 2.122 milions d'euros.

El banc ha registrat una millor evolució del crèdit al consum, el saldo ha crescut en tres mesos un 0,6%, mentre que el finançament a empreses s'incrementa un 0,8% i el crèdit al sector públic un 5,4%, i la formalització de crèdits a pimes s'incrementa un 22%.

RISC I CAPITAL



CaixaBank destaca que ha mantingut continguda la taxa de morositat, amb una ràtio del 3,5% fins al març, i una ràtio de cobertura que puja del 63% al 65% per la caiguda dels dubtosos, que se situen en 13.361 milions fins al març , 272 menys en el trimestre.

La ràtio de capital Common Equity Tier 1 (CET1) se situa en el 13,4% --13,2% sense aplicació dels ajustaments transitoris d'IFRS9--, i la ràtio MREL total proforma ascendeix al 26,5%, complint així amb el nivell exigit per al 2024.

L'entitat va fer a l'abril dues emissions d'instruments de deute sènior non-preferred (SNP), una de 500 milions de lliures esterlines i una altra de 1.000 milions d'euros ja incloses en aquesta visió proforma.

Els actius líquids totals se situen en 171.202 milions d'euros, amb un creixement de 2.854 milions d'euros el trimestre, i el Liquidity Coverage Ràtio del Grup (LCR) el 31 de març del 2022 és del 315%.