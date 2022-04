Tarragona, plena d'activitats aquest cap de setmana amb motiu de la Creu de Maig

Tarragona, omple d'activitats aquest cap de setmana amb motiu de la Creu de Maig /@Pixabay

El Mercat de la plaça dels Carros de Tarragona estarà ple d'activitats aquest dissabte amb motiu de la Creu de Maig, han informat des de l'Ajuntament. Així, per una banda estaran les parades habituals en què es podran comprar productes frescos i de proximitat. Però a partir de les 10:00h hi ha alguns actes programats més.

D'una banda, el Club Diógenes Tarragona ha organitzat per a aquest dia la XXXIII Jornada Terracolúdica i els que acudeixin a gaudir-ne podran jugar durant tot el matí a jocs de taula a l'aire lliure.

D'altra banda, el Casal Tarraconense oferirà com cada darrer dissabte de mes la seva particular exhibició de sardanes , en què tots els assistents podran veure i ballar aquesta tradicional dansa popular. L'activitat començarà a les 11:30h hi s'allargarà fins a les 12:30h.

A més d'això, a partir de les 12:00h el Mercat de la plaça dels Carros acollirà diversos actes emmarcats a la celebració de la Creu de Maig, organitzada per l' Associació Cultural i Folklòrica Andalusa , la Confraria del Crist del Bon Amor i la Associació de Veïns del Port, amb la col·laboració de la Conselleria de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona i l'empresa de Mercats. Aquestes activitats, cal apuntar, s'allargaran tot el cap de setmana.

El president de l'empresa de Mercats i Conseller de Comerç, Dídac Nadal, ha destacat: “Mantenim la voluntat de dinamitzar el Mercat de la plaça dels Carros amb activitats variades i per a tots els públics. Els actes programats per a aquest cap de setmana són una mostra notòria de la diversitat social, comercial i cultural que caracteritza els mercats de la nostra ciutat”.