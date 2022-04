Lleida es prepara per a la Festa Major 2022: coneix totes les activitats

L'Ajuntament de Lleida ha anunciat com serà la Festa Major 2022 de la ciutat. Així, per una banda, han explicat que l'eix de la celebració serà la cultura popular i per altra banda han informat que s'han preparat més d'un centenar d'activitats per als dies 6, 7, 8, 9, 10 i 11 de maig.









Cartell de la Festa Major 2022 de Lleida /@Aj. Lleida







El paer cap, Miquel Pueyo , acompanyat del tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Paco Cerdà, i el regidor de Joventut, Festes, Tradicions, Esports i Activitat Física, Ignasi Amor, van ser els encarregats de presentar les festes. Així, Puero va explicar: "Fa unes setmanes presentàvem el cartell de la Festa Major 2022 que reflecteix precisament aquesta il·lusió col·lectiva de recuperar plenament aquesta celebració. Una il·lustració que emmarca un dels moments més emblemàtics de la festa al carrer: la sortida del seguici popular, entre els elements del qual destaca la figura de la geganta Doña Zobeida en homenatge al seu 70è aniversari".





I és precisament en aquesta cultura popular i tradicional on es concentraran el conjunt de les novetats de l'edició d'aquest any, amb la consolidació del Seguici i els nous elements que s'hi incorporen, així com la vigília i el dia de Festa Major (11 de maig, Sant Anastasi) com a acte central de la Festa Major, amb el Seguici, els balls i les comparses.





Partint d'aquesta idea i del treball desenvolupat al voltant del seguici, cal destacar o anunciar diferents projectes, com són:





La Consolidació del Pregó de Sant Anastasi el dia 10 a les 19h: La incorporació, en aquest mateix seguici del Ball de Valencians que es va presentar el passat desembre a la Seu Vella i que és un dels projectes que s'ha vist afectat per la recuperació i integració al Seguici, atesa la pandèmia.





Trompilles: Des del Grup de Treball del Seguici, ja des del 2021 es treballa per incorporar, o reincorporar la figura de les trompetes que conformen amb les trampes una unitat musical. Aquest conjunt té una funció protocol·lària i simbòlica, solemnitza certs moments de la Festa:





Àguila: En el marc de la Festa Major, també s'hi incorporarà un nou element del bestiari a la ciutat, que serà un nou Àguila de la ciutat.





Pel que fa a la construcció de bestiari i imatgeria festiva: L'estrena serà el dia 7 de maig - en breu informarem sobre l'acte - i s'incorporarà ja al Seguici dels dies 10 i 11. També a la prèvia, hi ha una conferència de Ramon Miró Baldrich, sobre l'àliga històrica de Lleida, el dia 4 de maig.





Domassos: A l'àmbit de la difusió i promoció, a més, aquest any s'inicia la col·lecció de damascos, a l'edició d'enguany serà el Marraco. Els damascos es podran adquirir a la Casa dels Gegants a partir d'aquest cap de setmana.





PROGRAMACIÓ





La programació completa ja es pot consultar a la web de la Festa Major de Lleida. Entre les activitats programades hi ha molta varietat i aquests són alguns exemples de tot el que es viurà a la ciutat: la Mobile Week Lleida, el concert d'Estopa, el 36è festival folklòric, el concurs de pesca, els balls de sardanes, els correfocs, els contacontes, la diada castellera, espectacles de màgia, concert dels Catarres, mostra de circ o visites guiades i jornades de portes obertes. El programa complet el pots veure a continuació: