Acaba la inhabilitació de Torra en complir la condemna per desobediència

També ha pagat la multa de 30.000 euros que li va imposar el TSJC/@EP



El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dóna per complerta la condemna de l'expresident de la Generalitat Quim Torra per un delicte de desobediència , en haver pagat la multa que li va imposar el tribunal i haver passat l'any i mig d'inhabilitació al que va ser condemnat.

En una interlocutòria consultada per Europa Press, el TSJC certifica que la responsabilitat penal de Torra ha quedat "extingida per compliment", amb efectes des del 3 de gener.

Torra va ser condemnat a un any i mig d'inhabilitació per un delicte de desobediència en mantenir la pancarta per la llibertat dels presos de l'1-O i el llaç groc malgrat l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar-los, en ser el període electoral de les eleccions generals de l'abril del 2019.

Durant aquest temps, Torra ha estat inhabilitat per exercir càrrecs públics electes d'àmbit local, autonòmic, estatal i europeu, i per a l'exercici de funcions de govern.

A la mateixa sentència, confirmada després pel Tribunal Suprem (TS), el TSJC el va condemnar a pagar una multa de 30.000 euros, que Torra ja ha consignat.

El tribunal el va condemnar per desobediència perquè es van mantenir a la façana del Palau de la Generalitat, algunes conselleries i Serveis Territorials dels Departaments de la Generalitat llaços grocs, fotografies dels presos de l'1-O i pancartes amb referències als "presos polítics" després del termini que la JEC va donar a Torra per retirar-los.

A la sentència, el TSJC va concloure que Torra no va atendre el mandat de la JEC i que "no només no va ordenar la retirada a les façanes dels edificis dependents de la Generalitat dels llaços grocs i de les banderes estelades" en el termini establert , sinó que va arribar a dir (o consentir), en alguns casos, la seva substitució per altres llaços, blancs i creuats per una ratlla vermella”.