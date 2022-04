Echenique empatitza amb els independentistes que van rebutjar el decret: "Són motius especials"

Creu que l'espionatge "és inacceptable en democràcia, tingui o no tingui cobertura judicial"

El portaveu d'Unidas Podemos al Congrés, Pablo Echenique, ha considerat que els partits independentistes que aquest dijous van rebutjar el decret anticrisi tenen "motius especials" per a ell o, en al·lusió al cas d'espionatge amb el programa Pegasus, i ha assegurat empatitzar amb els afectats.





"Jo hauria votat 'sí' però empatitzo amb les forces polítiques que han estat espiades. No parlem d'un assumpte més, d'una diferència conjuntural entre la posició política dels diferents grups parlamentaris, parlem d'un espionatge massiu sens dubte des dels aparells de l'Estat", ha subratllat en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 d'aquest divendres recollida per Europa Press.





Ha defensat que l'espionatge "és inacceptable en democràcia, tingui o no tingui cobertura judicial" i ha dit haver-se sentit estupefacte davant la intervenció al Congrés de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en què va preguntar retòricament què ha de fer un Estat quan es vulnera la Constitució o es parla amb Rússia.





També ha insistit que Robles “ha de donar explicacions i encara no les ha donat”, i ha assegurat que l'assumpte no es pot resoldre sense que s'assumeixin responsabilitats polítiques, encara que per això ha exigit primer aclarir els fets.





"No podem viure en un país on està justificat l'espionatge massiu a la gent en funció del que pensin; no ens podem permetre com a país convertir-nos a Rússia, a l'Iran o a Turquia", ha alertat.





RELACIONS AMB LA GENERALITAT



Echenique ha considerat que el suport del PSOE a la creació d'una comissió d'investigació parlamentària --que al seu parer donaria una mica més de llum-- " seria un gest que podria ajudar a recompondre les relacions amb ERC ", que veu molt debilitades .





Així mateix, ha defensat que desclassificar documents oficials "seria la millor manera" per saber per què s'ha espiat, qui ha donat les ordres i fins on ha arribat l'espionatge, i ha insistit que també hi ha altres vies.





Ha advocat per celebrar una altra reunió de la taula de diàleg entre el Govern i la Generalitat però ha considerat "complex" que es puguin fer passos polítics abans d'esclarir la qüestió de l'espionatge.





GOVERN DE COALICIÓ



El portaveu d'Unidas Podemos al Congrés ha dit sentir-se orgullós del decret aprovat i ha rebutjat la possibilitat que el partit surti de l'Executiu de coalició: “ Aquest no és el millor Govern que podem imaginar, però també sabem que atesa la correlació de forces que hi ha al Congrés dels Diputats segurament és el millor que podem tenir ”.





A més, ha qualificat el suport d'EH Bildu al paquet de mesures per pal·liar els efectes econòmics de la guerra d'Ucraïna a Espanya d'un "exercici de responsabilitat".