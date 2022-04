Feijóo formalitza la seva renúncia després de 13 anys de mandat

El president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo , ha formalitzat, "emocionat però tranquil", la seva renúncia com a màxim mandatari autonòmic, fet que activa el procés del seu relleu en l'àmbit institucional, que finalitzarà amb la investidura i presa de possessió de la seva successor, l'actual vicepresident primer, Alfonso Rueda, que completarà el procés a mitjans de maig en designar els membres del seu Gabinet.





Alberto Núñez Feijóo @ep





El cinquè president de la història de l'Autonomia de Galícia s'ha convertit aquest divendres 29 d'abril el primer que renuncia al seu càrrec. Ho ha fet en els terminis que havia avançat, un mes després de prendre les regnes del PP estatal; i com marca el procediment, mitjançant el lliurament d'un escrit de renúncia al cap del Legislatiu, Miguel Santalices, amb què s'ha reunit a la Cambra autonòmica.





Feijóo, que després participarà en una reunió extraordinària del Consell de la Xunta abans de llegir una declaració institucional per comunicar la seva dimissió a la societat gallega, ha arribat poc després de les 9,45 al Pazo do Hórreo, on ha saludat alguns periodistes i fotògrafs que estaven a les portes esperant la seva arribada.





Visiblement emocionat, ha pujat a la sala de reunions del Grup Parlamentari Popular per acomiadar-se dels seus diputats. Poc abans havien arribat membres del seu equip.





DEIXA LA XUNTA 13 ANYS I 11 DIES DESPRÉS, DESPRÉS DE QUATRE MAJORIES ABSOLUTES





Deixa la Xunta 13 anys i 11 dies després de la seva primera presa de possessió, el 18 d'abril de 2009 . Va ser aquell any en què va tenir la seva primera victòria electoral amb una majoria absoluta ajustada que li va permetre expulsar de San Caetano la coalició formada per PSdeG (amb Emilio Pérez Touriño com a president) i BNG (amb Anxo Quintana com a vicepresident).





El d'Os Peares ha revalidat i ampliat les seves majories absolutes en tres comicis autonòmics consecutius més, el darrer celebrat el juliol del 2020, en un context marcat per la pandèmia. Tot i que ha aconseguit Manuel Fraga en nombre de victòries consecutives, no arribarà a complir els gairebé 16 anys que el president fundador del PP va estar al capdavant de l'Executiu autonòmic.





Arran de la crisi amb la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que va tancar l'etapa de Pablo Casado al capdavant del PP, Feijóo va decidir fer el salt a la política estatal i donar per tancat el seu mandat a Galícia, on seguirà en funcions, junt amb els seus conselleiros, fins que Rueda sigui investit com a nou president gallec.





Un cop la seva dimissió es faci efectiva, Feijóo i els seus conselleiros entraran en funcions fins que el seu successor prengui possessió, previsiblement el dissabte 14 de maig. Abans, caldrà emplenar els tràmits parlamentaris corresponents i fer la sessió d'investidura d'Alfonso Rueda com a nou cap de l'Executiu.