Més de 27.000 pollastres han estat bullits vius per un error informàtic en una granja

Més de 27.000 pollastres van ser bullits vius en un mal funcionament del sistema de ventilació, descrit per un jutge com “un desastre”. Hudson & Sanders , l'empresa que administra la granja avícola de Leicestershire ( Regne Unit ), va rebre una multa de 44.000 lliures (52.000 euros) esterlines per una fallada informàtica que va passar fa gairebé dos anys.





El Tribunal de Magistrats de Leicester va informar que hi havia 50.000 pollastres a Hose Lodge Farm a Colston Bassett quan van fallar els sistemes que regulaven el flux d'aire. A mesura que la temperatura a l'estable gran va augmentar ràpidament, més de la meitat dels animals van morir, mentre que els que van sobreviure van experimentar un patiment extrem.





Les aus no podien refrescar-se a causa de la falla de ventilació, causant-los estrès per calor, patiment innecessari i mort . Va sonar una alarma quan la temperatura va pujar a 37°C, alertant el personal, però s'hauria d'haver configurat perquè baixés 10°C.





El consell del comtat de Leicestershire va processar Hudson & Sanders per ser negligent en la cura de les aus, que estaven sent criades per obtenir la seva carn. Els estàndards comercials també van dir que la companyia no s'havia assegurat que hi hagués prou personal per cuidar els pollastres i que no estaven capacitats al nivell que necessitaven.





Això significava que els que estaven de torn no sabien què fer en un moment d'aquesta crisi. Sis mesos abans de l'incident, el novembre del 2019, un veterinari de l'Agència de Sanitat Animal i Vegetal va visitar la granja i va expressar la seva preocupació per la manca de personal i el pla de ventilació.





Gary Connors, del consell del comtat, va dir: "Aquest va ser un incident horrible però afortunadament rar en termes de l'escala de patiment innecessari. Tot i això, esperem que el nivell de la multa impulsi les empreses que operen en aquest sector a revisar els seus operacions per assegurar-se que compten amb el personal i els procediments adequats per evitar que torni a passar un incident tan angoixant", va sentenciar.