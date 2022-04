Caixabank segueix millorant el servei als sènior /@EP

Caixabank ha presentat aquest divendres els resultats del primer trimestre del 2022. L'entitat s'ha compromès a personalitzar l'atenció a la gent gran, reafirmant així el compromís amb el col·lectiu sènior. Per fer-ho, posarà en pràctica una desena d'iniciatives entre les quals es poden destacar la creació d'un equip de 2000 consellers sènior, l'ampliació de l'horari de caixa a les oficines, el reforçament de tots els canals de comunicació amb aquests clients i l'ampliació de l'oferta global de serveis.

L'entitat ha desplegat la figura del conseller sènior i ha comprat 900 nous caixers adaptats perquè el col·lectiu sènior el pugui fer servir. Actualment, 4,8 milions de persones grans segueixen usant les cartilles bancàries per ingressar o treure diners i per comprovar els últims moviments als comptes. Per això, s'han adaptat els caixers perquè puguin continuar fent-ho.

D'altra banda, Caixabank amplia el servei contact center i ha adquirit el compromís de no abandonar les poblacions on és present, que són 2200. Cal ressaltar que a 471 municipis estan com a única entitat i en 490 cobreixen el servei amb oficies mòbils.

Totes aquestes inversions, ha explicat CaixaBank, han tingut un cost de 50 milions d'euros per a l'entitat.