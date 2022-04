Sumatra @unsplash





Almenys dotze dones han mort aquest dijous en un lliscament de terra en una mina d'or al llogaret de Bandar Limabung, a la regència de Mandailing Natal, al nord de l'illa de Sumatra, Indonèsia.





" Com a resultat del lliscament de terra, 12 persones van morir i dues persones van aconseguir sobreviure ", ha explicat el cap del Departament d'emergències de l'Agència Regional de Maneig de Desastres (BPBD) de Mandailing Natal, Habib Lubis, tal com ha recollit ' Vogi Indonèsia'.





Segons Habib, el succés ha passat a les 15.00 hores (hora local) i diverses persones es trobaven a la mina buscant grans d'or quan una allau ha enterrat totes les dones al pou d'extracció d'or.





"Al voltant de les 17.30 hores (hora local) totes les víctimes han estat traslladades a les seves respectives funeràries", ha sentenciat Habib.





Fins ara, no hi ha hagut cap declaració oficial del Govern sobre l'incident i la policia està investigant les causes del succés.





Hi ha una gran quantitat de mines d'or il·legals a l'arxipèlag del sud-est asiàtic.