Els Mossos d'Esquadra van detenir el 21 d'abril un jove per la seva presumpta relació amb l'agressió sexual d'una menor a Igualada (Barcelona), la nit del 31 d'octubre a l'1 de novembre del 2021 /@EP

El presumpte autor de la violació d'Igualada (Barcelona) va ser gravat per diferents càmeres de seguretat mentre seguia la víctima de 16 anys quan va sortir d'una discoteca de la localitat fins al lloc on es va produir l'agressió la matinada de l'1 de novembre del 2021.

A la interlocutòria, consultada aquest divendres per Europa Press, el fiscal assegura que aquella matinada l'investigat es trobava al mateix carrer que el menor i, després de seguir-la diversos carrers, " la va atacar sorprenentment, amb intenció de satisfer el seu ànim libidinós ".

Entre les 6.16 i les 6.40 hores, l'investigat "va atacar brutalment la menor, propinant-li forts cops al cap i agredint-la sexualment, emprant la força i la violència".

Després de l'agressió, l'investigat va abandonar el lloc dels fets, sostret-li la roba a la víctima i deixant-la “ abandonada a terra, inconscient, nua, en un lloc fred, inhòspit, gairebé sense trànsit de persones i amb importants lesions ”, per cosa que, si no hagués estat assistida, hauria mort.

CÀMERES DE SEGURETAT



Arran d'una denúncia per uns danys causats en un vehicle, els agents van revisar les càmeres de seguretat de la zona i van descobrir que en els fets hi havia implicats un grup de joves, entre els quals es va identificar el presumpte autor de l'agressió sexual.

A partir d'aquell moment, els agents van construir el recorregut que hauria fet el presumpte autor de la violació amb les imatges captades per càmeres de seguretat i la connexió del telèfon mòbil i del de la víctima a través de les antenes.

ÚNIC PARTICIPANT



Moments abans de l'agressió, les càmeres van gravar l'investigat seguint la víctima, també quan "comença a accelerar el pas darrere de la menor", com entren al mateix carrer i com surt ell cap a les 6.41 hores amb la roba de la noia a les mans, i sense que altres persones transitessin per la zona durant aquests 20 minuts, cosa que exclou altres persones en la participació dels fets.

A més, durant el registre al domicili del presumpte autor després de la seva detenció, els agents van trobar roba que "coincideix plenament amb la vestimenta amb què va ser captat per càmeres" de seguretat.

PRESÓ PROVISIONAL



El magistrat va decretar presó provisional comunicada i sense fiança del presumpte autor dels fets per un delicte d'assassinat en grau de temptativa i agressió sexual, "en considerar que hi ha prou indicis de la presumpta comissió" dels fets.

El fiscal ha constatat que és un noi de 20 anys, nascut a Bolívia, que és a Espanya des que tenia 15 anys, "sense arrelament familiar ni social, en situació irregular", i que porta una vida solitària, gairebé sense contacte amb altres persones ni llaços socials estables.

"Existint aquest vincle de naixement amb el seu país d'origen, hi ha una alta probabilitat que el subjecte intenti sostreure l'acció de la justícia tornant al seu país natural o fins i tot amagar-se a Espanya", ha afegit.

També li imposa la pena de presó perquè no pugui amagar, alterar o destruir proves i per evitar el risc de reiteració delictiva, ja que “consta un informe que detalla certs fets esdevinguts en el seu passat, dels quals es pot inferir un pronòstic de alta perillositat i probabilitat que torni a delinquir”.