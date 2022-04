Caces espanyols a Lituània @ep





Els centres de control aeri de l' OTAN han registrat aquesta setmana un augment del nombre d'avions russos que s'han aproximat a la frontera sense identificar i que han estat rastrejats i interceptats pels caces de l'Aliança desplegats per vigilar el Bàltic i el Mar Negre , inclosos espanyols.





Fonts de l'OTAN han informat que els avions en missions de policia aèria han estat activats diverses vegades durant els darrers quatre dies per rastrejar i interceptar avions russos a prop de l'espai aeri de l'Aliança.





Segons han explicat, els avions russos que s'han aproximat a la frontera de l'Aliança sense complir les normes internacionals de vol s'han multiplicat des de dimarts passat , provocant l'alerta als Centres d'Operacions Aèries Combinades (CAOC) de l'OTAN a Uedem, Alemanya i Torrejón.





Aquests, encarregats de rastrejar el cel aliat, van llançar avions de combat a les seves respectives regions per interceptar i identificar els avions que s'acostaven a la frontera, que no han arribat a traspassar en cap moment.





En concret, aquesta setmana han estat activades caces de Polònia, Dinamarca, França i Espanya sobre el Mar Bàltic. A la regió del Mar Negre, avions QRA de Romania i el Regne Unit han estat els encarregats d'investigar pistes desconegudes que s'acostaven a l'espai aeri aliat.





Espanya té actualment desplegat un contingent a Lituània amb 130 militars de l'Exèrcit de l'Aire i vuit avions de combat Eurofighter. Fins al 30 de març la missió la va desenvolupar a Bulgària.





El general de divisió Jörg Lebert, cap d'Estat Major del Comando Aeri Aliat, ha celebrat la "ràpida" resposta dels centres de control de l'OTAN, que al seu parer demostra la "preparació i la capacitat" de les forces aliades per protegir el seu espai aeri.





Els avions militars russos sovint no transmeten un codi de transponedor que indiqui la seva posició i altitud, no presenten un pla de vol o no es comuniquen amb els controladors de trànsit aeri, cosa que provoca la reacció de l'OTAN pel "risc potencial" que representen per als avions civils.