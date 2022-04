Investigat un conductor begut després d'atropellar un vianant drogat /@EP

El subsector de la Guàrdia Civil de Trànsit de Còrdova investiga un conductor com a presumpte autor d'un delicte de lesions per imprudència greu, després d'atropellar un vianant que anava per la calçada d'una carretera de la capital cordovesa. El conductor investigat circulava sota la influència de l'alcohol i el vianant, que va patir lesions greus, va llançar positiu a la prova de drogues.

Segons informa la Benemèrita en una nota, els fets van tenir lloc a les 6,50 hores del dia 10 d'abril al quilòmetre 0,3 de la carretera CO-3402, terme municipal de Còrdova, lloc on es va produir l'atropellament. vianant, i com a conseqüència del qual aquest va resultar ferit greu, quedant ingressat a l'Hospital Reina Sofia de la capital.

Després de sotmetre el conductor investigat a les proves de detecció d'alcohol i drogues, va llançar resultat positiu a la primera, motiu pel qual es va procedir a la seva investigació, enfrontant-se a possibles penes de presó de fins a tres anys, i multa de fins a 18 mesos i, en tot cas, a la privació del permís de conducció de fins a quatre anys.

Sobre això, l'Institut Armat detalla que el vianant atropellat, que caminava per la calçada de forma antireglamentària i sense portar armilla o mitjans de senyalització, va donar resultat positiu a la prova de drogues, la qual va ser confirmada per l'anàlisi realitzada al laboratori de referència.