El passat 25 de març Carlota Correder presentava 'Sálvame' per última vegada i s'acomiadava molt emocionada del programa que li va canviar la vida. Amb nous projectes professionals a la vista, la periodista deia adéu a l'espai de Mediaset, 'víctima' de la baixada d'audiència en els darrers temps.





Des de llavors, molt de descans, temps de qualitat en família i amb els seus amics més propers i unes vacances de somni a Kenya i Zanzíbar, però cap aparició pública per revelar com es troba en aquesta nova etapa. Fins ara, ja que la viguesa ha reaparegut a la première d''Outros camiños', el documental que mostra el Camí de Sant Jaume a través de persones amb paràlisi cerebral.





Radiant, però sense ocultar "la nostàlgia" que sent després d'abandonar el programa dels seus amors Carlota continua sentint-se "eternament vinculada" a 'Sálvame' i un membre més de "la família", i confessa que no li fa pena haver deixat la que va ser casa seva en els darrers 13 anys. "Estic més preocupada pel peu de Betlem" ha assegurat entre rialles.





"Estic molt més tranquil·la, més serena, recol·locant tot el que he viscut, ha estat d'una intensitat l'últim any brutal. Necessito recol·locar tot el que ha passat mentre enlairament per a un altre vol" explica, assegurant que la seva intenció és seguir "desenvolupant-se com presentadora".





Per a la nostra sorpresa, la presentadora assegura que, des de la seva comiat, no ha tornat a veure 'Sálvame' i explica per què: "Quan t'acomiades com jo em vaig acomiadar, també crec que per poder volar que és la meva intenció, necessito fer reset. Jo estic en plena operació détox, m'assabento de tot, és impossible no fer-ho, però estic vivint l'actualitat amb distància, el meu cor sempre pertanyerà a Sálvame, però he decidit no veure'l per desenganxar-me”.





La reparició de Carlota ha coincidit amb el 13è aniversari del programa, en què es va llegir una carta inèdita de Mila Ximénez, a la qual la gallega recorda amb immens afecte, assegurant que és l'essència de 'Sálvame' i que no té "cap dubte" que allà on estigui està "pendent que tot ens vagi bé i ens cuida".





Preocupada per l'operació de tíbia i peroné de Belén Esteban, la presentadora creu que no serà fàcil per a la de Sant Blas recuperar-se "psicològicament" d'aquest cop dur per la seva "manera de ser i el seu caràcter". "Ha de tenir paciència que és el més difícil de tot i el més important és que surti bé l'operació" assenyala, justificant que la col·laboradora hagi ingressat oculta sota una manta a l'hospital perquè "per a ella és un moment molt desagradable i molt dolorós i cal respectar-la i entendre-la”.