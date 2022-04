El projecte de renovació del passadís que enllaça les línies 3 i 4 a l'estació de metro Passeig de Gràcia de l'equip de l'Institut Antoni Algueró de Sant Just Desvern (Barcelona) ha guanyat el primer premi del certamen '24h d'Innovació Barcelona', dotat amb 1.500 euros i l'estada de l'equip en unes colònies d'innovació.

La solució del repte plantejat per TMB s'ha basat a "traslladar" la ciutat al túnel mitjançant illuminació amb tecnologia led i projeccions a les parets, ha informat el certamen en un comunicat aquest divendres.





El segon i tercer lloc han estat per a l'equip de l'IES Caparrella de Lleida per la proposta al repte de Vueling d'evitar que es formin cues als aeroports; i per a l'equip de l'IES Paco Ruiz d'Alacant per la solució al repte de CaixaBank Tech de compensar o reduir la petjada energètica.





El certamen, celebrat aquest dijous i divendres, ha comptat amb la participació de 68 equips de centres de Formació Professional (FP) catalans, a més de la resta d'Espanya, Itàlia i els Països Baixos per als reptes que proposaven 24 empreses i institucions de diferents sectors com Damm, l'Hospital Clínic o el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba).





La tercera edició del certamen, organitzat per la Conselleria d'Educació de la Generalitat, ha comptat amb el suport de CaixaBank Dualiza i ha tingut com a objectiu ampliar la xarxa de participants dels centres d'FP d'Espanya i Europa per mostrar "el talent dels alumnes i les seves possibilitats en l'entorn professional".