El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños i el vicepresident de Cantàbria, Pablo Zuloaga, se saluden juntament amb els representants de totes les comunitats autònomes. @ep







El Govern ha aprovat divendres tres milions d'euros destinats a les polítiques de Memòria Democràtica, principalment a la localització, exhumació i identificació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura.





En concret, es dedicaran dos milions per a les tasques esmentades i un milió d'euros per a activitats de divulgació de treballs efectuats i resultats aconseguits, i de dignificació dels llocs d'enterrament i promoció dels llocs de memòria associats a aquests, segons ha informat Moncloa.





Aquest divendres, el ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños , ha presidit a Sevilla la Conferència Sectorial en què s'han acordat els criteris de repartiment i la distribució d'aquests fons entre les comunitats autònomes.





Com a novetat, s‟ha incorporat la possibilitat de finançar actes commemoratius o de recerca sobre la Constitució i la Transició i actes relatius als camps de treball relacionats amb la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial.





La Conferència Sectorial de Memòria Democràtica és un òrgan creat el març del 2021 per coordinar, entre l'Estat i les comunitats autònomes, tot allò relatiu a les polítiques de Memòria Democràtica. A la Conferència estan representades les 17 comunitats i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.





Bolaños ha recordat la recent celebració del 85è aniversari del bombardeig de Guernica i el seu paral·lelisme amb l'actual guerra a Ucraïna. "Memòria és present. Perquè allò que va passar a Guernica és el mateix que està passant des de fa més de dos mesos a Ucraïna, amb la població civil, de nou, com a víctima principal de l'horror i la barbàrie que significa una guerra", ha assenyalat .









300 ACTUACIONS EN FOSES

En aquest sentit, considera imprescindible reafirmar, com a demòcrates, el compromís amb la defensa dels principis de "veritat, justícia, reparació i garantia de no repetició", així com treballar en la construcció d'"una memòria comuna" per mantenir la pau.





Els tres milions aprovats aquest divendres se sumen a tres més de fa un any, que han permès posar en marxa la primera fase del Pla quadriennal de fosses amb més de 300 actuacions, segons Presidència, de les quals una mica més de la meitat estan vinculades a acords de la Conferència i la resta dutes a terme per entitats locals.





"La prioritat és respondre a les peticions de les famílies i les associacions pel que fa a la cerca, localització i identificació de persones desaparegudes", ha traslladat Bolaños.









LLEI DE MEMÒRIA EN TRÀMIT PARLAMENTARI

D'altra banda, el ministre ha recordat que el Consell de Ministres va aprovar el juliol del 2021 el projecte de Llei de Memòria Democràtica, que es troba actualment en tràmit parlamentari, i també la inclusió de la història de la democràcia a Espanya, la memòria democràtica i els drets humans als continguts mínims d'ESO i Batxillerat.





"Les crisis mundials recents ens estan recordant l'enorme valor de comptar amb societats cohesionades al voltant del respecte per l'altre, la solidaritat i la dignitat humana", ha conclòs.