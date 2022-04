L'operació de la Policia Nacional en col·laboració amb les autoritats de Ghana i Costa d'Ivori ha permès la detenció de Miquel Àngel DM, natural de Vigo i expolicia entre el 1999 i el 2003, quan va ser expulsat d'aquest cos policial, segons informen a Europa Press fonts policials.





La investigació ha permès escapçar la xarxa d'un dels traficants més importants de la ruta africana de cocaïna en una operació en què han estat intervingudes dues tones d'estupefaent i de què ha informat la Policia Nacional aquest divendres.





El detingut estava investigat des de fa anys com a presumpte responsable d'un gran nombre d'operacions de trànsit d'estupefaents. En concret, es calcula que a través d'aquesta ruta passen anualment entre 50 i 60 tones d'aquesta substància estupefaent.





Fonts policials han assenyalat que es tracta de Miguel Ángel DM, que va ser agent de la Policia Nacional destinat a Madrid entre el 1999 i el 2003, quan va ser expulsat d'aquest cos policial. Natural de Vigo, compta amb antecedents per tràfic d'armes i explosius, així com per falsificació de documents d'identitat, segons ha avançat 'La Voz de Galicia'.





RUTA D'AMÈRICA A EUROPA, PASSANT PER ÀFRICA





L'arrest ha estat portat a terme per les autoritats de Costa d'Ivori i, en el marc d'aquesta operació, han estat detingudes nou persones més com a integrants d'aquesta organització que traficava per via marítima i aèria amb cocaïna des de Sud-amèrica fins a Àfrica i, després , Europa. Concretament, va ser en el moment que intentava creuar la frontera i sortir del país.





L'operació va permetre la confiscació de dues tones de cocaïna a la seu de l'empresa de Costa d'Ivori, amb instal·lacions a la localitat portuària de Sant Pere, situada al costat de la frontera amb Libèria. El principal responsable de la xarxa, tot i això, es troba en parador desconegut, segons la nota de premsa de la Policia Nacional.





La UDYCO Central va identificar una xarxa espanyola que operava a l'Àfrica, des d'on dirigien la base d'operacions, per rebre i dur a terme enviaments de grans quantitats de cocaïna cap a Europa. En concret, els agents van poder confirmar que hi havia dos espanyols a bord d'una embarcació en risc de naufragar unes 300 milles nàutiques davant de les costes ghaneses, que van ser rescatats per salvament marítim.





Els homes van rebutjar en un primer moment pujar a bord del vaixell que va acudir al seu socors, fet que va aixecar les sospites dels agents. I és que aquestes dues persones van resultar ser els col·laboradors del detingut.





Durant aquest període de navegació a la deriva, els mariners van mantenir comunicacions amb un amic seu espanyol que també residia a Costa d'Ivori, que es va posar en contacte amb l'ambaixada d'Espanya a Abidjan.





D'altra banda, les autoritats de Costa d'Ivori van rebre una denúncia en relació amb un aldarull produït en un hotel entre un ciutadà colombià i prostitutes que havia contractat.





En acudir al lloc, els agents van descobrir 168 quilos de cocaïna, i per això l'home, que va resultar ser el "cuiner" de l'organització, va ser detingut. A causa d'aquest arrest, el principal imputat, va iniciar la fugida acompanyat per la mare, la dona i el fill, així com d'un dels mariners, membres de l'organització.





Després dels registres posteriors a l'empresa del principal investigat, els agents van localitzar més d'1,8 tones de cocaïna, per la qual cosa es va detenir el principal imputat. Est tenia antecedents per tràfic de drogues, explosius i armes, així com per falsificació de documents d'identitat.