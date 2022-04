El president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo (d), i l'actual vicepresident primer de la Xunta i el seu successor com a president de la Xunta, Alfonso Rueda (i), a l'acte en què ha presentat la seva carta de renúncia davant el cap del Legislatiu g - Álvaro Ballesteros - Europa Press





L'actual número dos de la Xunta i líder del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda , ha estat proclamat com a únic candidat a la Presidència del Partit Popular de Galícia, que celebrarà el seu congrés extraordinari el 21 i 22 de maig per triar el successor d' Alberto Núñez Feijóo .





A la tarda d'aquest divendres, la presidenta de la Comissió Organitzadora del 18è Congrés dels populars gallecs, Elena Candia, ha confirmat davant dels mitjans de comunicació que la de Rueda és l'única candidatura presentada al procés intern, motiu pel qual no es celebraran votacions per entendre-les "innecessàries".





La comissió organitzadora ha validat els 7.803 avals d'afiliats lliurats dijous passat pel baró pontevedrés , que va batre rècord de suports a la seva candidatura per succeir Feijóo després del pas d'aquest a la política estatal per encapçalar el Partit Popular.





Un cop comprovats que els avals "compleixin tots els requisits", el també successor de Feijóo al capdavant de la Xunta ha estat ratificat com a únic candidat per assumir la Presidència del PP, que assumirà al congrés que se celebrarà a Pontevedra al penúltim final de setmana del mes de maig.





A més de la proclamació de Rueda, la comissió organitzadora també ha acordat que no se celebraran votacions en entendre que són "innecessàries" per haver-hi una única candidatura "que està prou avalada".





Aquesta decisió, segons ha justificat Elena Candia, també s'adopta per haver-hi "molts congressos" locals en marxa i perquè el comitè interpreta que "no es limita la participació" dels afiliats en el procés per a l'elecció del nou líder del partit.





Així les coses, la també diputada i presidenta provincial del Lugo ha subratllat que la comissió organitzadora continua amb la seva feina "amb les premisses de normalitat, unitat i estabilitat" perquè la cita de Pontevedra "sigui un èxit de tots, sobretot de la militància".