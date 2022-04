Servei d'Emergències @ep





Un motorista ha mort aquest divendres després de sortir de la via amb el vehicle a la C-16 a Cercs (Barcelona) per causes que encara s'estan investigant, ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.





Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les 17.04 hores, arran de la incidència diverses patrulles de Mossos, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins al lloc dels fets.





Pel que fa a l'afectació viària, s'ha tallat la via en sentit sud i s'han fet trencalls per la C-1411z, encara que la circulació ja està normalitzada; amb aquesta víctima són 51 les persones que han mort en accident de trànsit a carreteres catalanes.