La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha ressaltat la importància d'una institució com la Diputació assegurant que la tasca que duu a terme «és essencial per tirar endavant les polítiques de proximitat dels nostres pobles i ciutats». Ho ha fet durant el colloqui "Govern local avui: reptes i projectes", organitzat per ESADE Alumni amb la collaboració de la Diputació al Paranimf de l'Escola Industrial de Barcelona.





En aquesta línia, Marín ha assegurat que la Diputació és «una corporació competent» gràcies al fet que «no busquem cap rendiment econòmic, sinó aquest benefici social, aquesta millora o increment de la qualitat de vida per a la ciutadania» i, també que «no tenim clients, sinó persones i territoris».





@diba





A més, ha assegurat que als «reptes globals hem de donar respostes locals» i que la preocupació de la Diputació de Barcelona és «dissenyar les polítiques adequades perquè els 311 municipis de la província trobin el seu lloc mirant cap al futur».





Unes polítiques adequades que -ha explicat- han anat acompanyades d'una acció que ha permès eliminar l'endeutament i augmentar el grau d'execució dels pressupostos de la corporació, posant com a exemple la optimització del Catàleg de Serveis que ha passat de tenir una periodicitat anual a ser un projecte de mandat.





Durant la seva intervenció, Marín ha explicat que el suport dels municipis que es canalitza, precisament, a través del Catàleg de Serveis, no només té un caire econòmic sinó que compta amb una important aportació tècnica i material que es fa cap als ajuntaments i que ha qualificat com a «necessària», ja que «si no féssim aquesta aportació, el dia a dia de molts municipis no existiria», posant com a exemple alguns serveis que s'ofereixen des de la corporació com la recaptació dels tributs, la gestió de les nòmines, la selecció de personal, la formació, la comptabilitat, el padró o la plataforma de gestió digital.





Finalment, la presidenta ha posat dos exemples dels projectes que està duent a terme la Diputació a tota la província. Per una banda, la «inversió de 30 milions d'euros per intentar que la fibra arribi a tot arreu», a través dels «més de 1.500 quilòmetres de vies i carreteres locals» que gestiona la corporació i per «on passen 3,6 milions de vehicles diàriament». Per l'altra, el «projecte per installar caixers automàtics en una seixantena de municipis de menys de 5.000 habitants».