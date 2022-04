El cantautor i escriptor Pau Riba i Romeva, considerat un dels referents de la contracultura i autor d'àlbums com 'Dioptria', ha mort aquest diumenge als 73 anys.





Nascut a Palma el 7 d'agost del 1948, va començar la seva obra a mitjan anys 60, va estudiar disseny i gràfics a l'Escola Massana, va ser un dels fundadors de Grup de Folk i el seu doble disc 'Dioptria' va ser escollit el millor disc en català del segle XX per la revista 'Enderrock'.





Pau Riba @wikipedia





Va publicar àlbums com 'Electròccid àccid alquimístic xoc', 'Amarga crisi', 'Disc dur', 'De Riba a Riba', 'Virus laics', 'Mosques de colors' i al 2019 'Ataraxia' amb l'Orquestrra Fireluche.





També va ser creador de muntatges com 'Roc Senskrà', 'Ribaibal' amb els seus fills, 'Actors gramàtics' amb Jaume Sisa o la seva relectura d''Els Pastorets' sota el nom 'Jisàs de Netzerit', així com actor en pellícules com a '3x4', 'El baile del pato', 'Bajarse al moro' o 'Salvador'.





Va publicar llibres com 'Cançons i poemes', la novella 'Ena', l'antologia d'articles periodístics 'Allolàlia', l'antologia de les seves lletres 'Lletrerada' i l'assaig 'Història de l'univers'.





L'artista havia anunciat al desembre del 2021 que patia un càncer de pàncrees que no es podia extirpar, però que se sotmetria a quimioteràpia.





El músic Caïm Riba, un dels fills del cantautor, ha assegurat que li agradaria que es recordés del seu pare la seva "obra, cançons, inconformitat i personalitat".





ICONA I REFERENT





Després de conèixer-se la seva mort, hi ha hagut moltes reaccions des del món polític i cultural, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lamentat la defunció: "Ens deixa un personatge realment iconoclasta".





La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha destacat Pau Riba com una columna vertebradora de la contracultura: "La seva veu, la seva música, els seus versos i el seu caràcter indòmit ens el recordaran sempre".





També la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha ressaltat el seu pes en la contracultura: "Un músic que mai no va separar l'art de la vida, un home compromès amb la cançó i la filosofia hippy, un referent indiscutible de la contracultura i el català i amb una qualitat digna de ser una referència molt més enllà".





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentat la mort de Riba, ha assegurat que queda el seu humor, poesia i rebellia intelligent, i que va ser un "artista visionari i còsmic" que va inspirar generacions senceres, mentre que el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha destacat l'autenticitat i creativitat del músic.





Músics, entitats musicals i festivals també s'han acomiadat de Riba i han destacat la petjada de l'artista en la música catalana, com és el cas del festival Barnasants, en el qual al 2019 va celebrar el 50è aniversari de 'Dioptria', amb un "per sempre".





El Canet Rock ha lamentat la mort d'un dels músics i compositors més importants per al festival: "Una icona que viurà amb nosaltres per sempre", igual que el Mercat de Música Viva de Vic (Barcelona), que l'ha qualificat com un dels grans referents musicals catalans i del festival.





El Festival Tradicionàrius, en el qual Riba va oferir un concert el desembre passat, ha dit que sempre el recordaran i que la seva "petjada al món cultural i musical serà eterna", mentre que el Strenes de Girona, on l'artista tenia programat un concert per a aquesta edició a la primavera, ha assegurat que la seva petjada serà eterna.





"ETERN"





La cantant Marina Rossell també ha recordat a Riba en un tuit amb una foto amb ell i el missatge "Pau Riba, etern i lliure. Adeu, amic", i la Companyia Elèctrica Dharma l'ha acomiadat desitjant que l'univers li sigui lleu amb un fragment de 'És fa llarg esperar'.





El cantautor Cesk Freixas ha escrit: "Descansa en pau. Seràs etern i universal. Sempre. A tot arreu".





"Lamentem profundament la mort del nostre soci Pau Riba. Compositor, lletrista i tot un referent per a la música i la cultura del nostre país. Per sempre i fins sempre", ha dit la Societat General d'Autors i Editors (Sgae) a Catalunya.





Per la seva banda, l'Acadèmia Catalana de la Música ha assegurat: "Pau Riba és i serà sempre un referent de creativitat i talent, i una manera d'entendre l'art i la vida que recordarem sempre. Gràcies per tot, descansa en pau".