Fotografia dels ministres juntament amb el president del Govern a l'escalinata de Moncloa @ep





La secretària general de Podem, Ione Belarra , ha subratllat que s'han d'assumir responsabilitats polítiques pel cas ' Pegasus ', que no poden "esperar més", i ha proclamat que "ningú no pot ni ha de justificar l'espionatge per motius polítics". La líder de la formació continua demanant responsabilitats a un Govern de què ella mateixa forma part.





Així ho ha traslladat durant la seva intervenció aquest divendres al Consell Ciutadà estatal de Podem, el màxim òrgan de direcció, per lliscar una crítica a la ministra de Defensa, Margarita Robles , després de la seva intervenció dimecres al Congrés, encara que no l'ha citat durant el discurs.





I és que el portaveu del grup parlamentari al Congrés, Pablo Echenique, ja va retreure que van quedar "estupefactes" amb la posició de la titular de Defensa, a qui va retreure haver justificat el presumpte espionatge i va tornar a demandar que "rodessin els caps" dels responsables. Ahir també va redoblar les crítiques quan va llançar que hi va haver un "intent de dinamitar la majoria que dóna estabilitat a la legislatura".





Per part seva, Belarra ha afirmat que el Govern és el "principal interessat a aclarir qualsevol ombra de dubte sobre l'actuació de l'Estat" i que, a mesura que avancen els dies, ja és una "qüestió d'higiene democràtica bàsica que s'assumeixin les responsabilitats polítiques" necessàries".





EXIGEN CANVIS AL GOVERN





De la mateixa manera, Belarra, ha afirmat aquest divendres que l'Executiu de coalició ha de "rearticular-se amb urgència", "restablir la confiança" amb la majoria plurinacional al Congrés i "tornar a marcar el pas de la legislatura" des de les prioritats polítiques pròpies una agenda progressista.





De fet, ha lliscar el PSOE que "això és cuidar la coalició", que no obstant es "tensa i es posa en risc".





EL PSOE NEGA LA FRACTURA





El portaveu de l'Executiva Federal del PSOE, Felip Sicília , ha negat que hi hagi "crisi" al Govern pel presumpte espionatge a independentistes, ha defensat la "transparència" del Govern i s'ha mostrat convençut que el CNI podrà aclarir les " dubtes que tinguin sobre això els partits polítics.





Sicília, que ha negat l'existència de "crisi" al Govern per aquesta qüestió en ser preguntat pels periodistes en un acte a la fira del Formatge de Trujillo (Càceres), ha reconegut que hi hagi una "preocupació lògica" davant les informacions sobre el presumpte cas d'espionatge, que considera que ha rebut una "resposta clara i decidida" per part del Govern de Pedro Sánchez.





Una resposta que passa per dir que està disposat a donar "tota la informació", però també a "fer-ho on ho pot fer", és a dir, a la Comissió de Secrets Oficials, que s'ha desbloquejat perquè la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Paz Esteban, pugui comparèixer i donar "les explicacions que els grups li demanin".





Per tant, ha afegit, el Govern ha fet "un exercici de transparència", així com s'ha compromès a desclassificar aquella informació d'interès per "esclarir els fets" i, "si hi ha alguna conclusió", ha dit, "serem responsables amb les conclusions que es duguin a terme".





A més, ha destacat que el mateix CNI s'ha compromès a dur a terme un "control intern perquè no hi hagi dubte del bon funcionament dels serveis d'intel·ligència".





Per tant, "absoluta transparència" pel que fa a aquesta qüestió, i a més "convençut que una vegada que es posi en marxa la comissió de secrets oficials tot quedarà aclarit, i els partits que tinguin algun dubte sobre el funcionament de les institucions ho aclariran ".





D'aquesta manera, es demostrarà que Espanya "és un país amb una democràcia consolidada on les institucions funcionen, i funcionen també en el control i l'autocontrol".





L'INDEPENDENTISME VOL INTERNACIONALITZAR EL CONFLICTE





Els advocats d'afectats per l'espionatge del 'Catalan Gate' han anunciat que presentaran diverses querelles contra NSO, l'empresa israeliana propietària del programari Pegasus, per l'espionatge a independentistes al 'Catalan Gate'.





Ho han explicat aquest divendres els advocats Gonzalo Boye, Benet Salellas, Andreu Van den Eynde i Antoni Abat, que portaran les querelles de diferents víctimes a diferents jutjats, algunes al de Barcelona que ja investiga l'espionatge al conseller Roger Torrent i al diputat d'ERC Ernest Maragall.





Salellas ha detallat que la querella es dirigeix contra l'empresa com a persona jurídica encara que la investigació pugui trobar persones concretes a NSO que tinguin responsabilitats.

A les querelles, atribueixen a l'empresa una presumpta falta de diligència deguda a l'expedient previ o falta de control en l'ús que els seus clients feien de Pegasus perquè "hi ha llicències amb què els Estats no feien bon ús".





Si no prosperés aquesta acusació, les querelles demanen considerar a l'empresa un cooperador necessari perquè la informació transitava pels servidors abans d'arribar als clients de NSO.





A més, a les querelles també demanen investigar quines agències governamentals podrien estar implicades, i en aquest sentit Salellas ha esmentat el CNI, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil com a possibilitats.





REPERCUSSIONS





Boye ha augurat que la repercussió d'aquestes querelles "serà molt forta i molt intensa en termes de circumstàncies jurídiques", també per a les causes d'independentistes que ell porta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJUE).





"Tenim immunitat respecte a les defenses que portem davant del TJUE i aquesta immunitat s'ha estat violentada, abusada pels autors d'aquest espionatge", ha dit al preguntar-li per la seva condició d'advocat i alhora espiat pel 'Catalan Gate', com també és el cas de Van den Eynde.