Segons un estudi recent de Generación SAVIA, una iniciativa de la Fundació Endesa en col·laboració amb la Fundación máshumano, la pandèmia de la Covid-19 ha afectat especialment les persones més grans de 50 anys en termes d’ocupació. Aquest col·lectiu representava el 2020 més de la quarta part de la xifra total d’aturats, amb gairebé un milió de persones (936.200 segons l’EPA del primer trimestre d’enguany). A més, segons aquest mateix estudi, la bretxa de gènere també s’evidencia en aquest col·lectiu, ja que les dones van representar prop de dos terços de les noves persones aturades de més de 50 i van duplicar la xifra d’homes.









Ara, amb l’objectiu d’acabar amb la discriminació laboral per raons d’edat, que aparta prematurament del mercat laboral a professionals altament preparats -que suposen una important aportació a l’àmbit empresarial, Generación SAVIA fa una crida per a què es reconegui el 30 d’abril com al Día del Trabajador Senior. Per això, ha llençat un vídeo-manifiesto on participen rostres coneguts del cine, la televisió, la música i la cultura, entre altres sectors:



“Talent, visió, propòsit, aprenentatges, resiliència, illusió, i sí, experiència. I ganes de seguir creixent, d’aprendre i ensenyar, d’aportar i rebre, ganes de treballar. Tenim tot això i ara volem un dia: el 30 de abril serà nostre”.





D’aquesta manera, donen suport a la iniciativa Maribel Verdú, José Luis Perales, Samantha Vallejo-Nágera, Nieves Herrero, Gloria Lomana, Marta Robles, Miguel Rellán i Carlos Iglesias, tothom més gran de 50 anys i representants reconeguts en cadascun dels seus respectius àmbits professionals. A més, també han participat en la campanya Carmen Tomás, Ricardo Lop, Luis Gasset, Belén Junco, María Benjumea, Fabiola Sorolla, Elena Aymerich Huyghues i Gonzalo de la Cierva.





Per què el 30 d’abril?





La iniciativa es celebra precisament un dia abans del Dia del Treballador, en línia amb l’objectiu de fer valer el talent senior entre les empreses i professionals de recursos humans, i, també, entre la societat en general. Per aquest motiu, el lema de la campanya és: “Per als que arribem primer, el nostre dia serà abans”.





“És important que la societat en el seu conjunt sigui conscient del problema de la discriminació laboral que pateixen les persones més grans de 50 anys. És un repte estructural que afecta tothom: tenim una dimensió ètica, ja que la societat té cada vegada més la necessitat de no deixar ningú pel camí. Darrera de cada senior hi ha una història, un projecte personal pel qual paga la pena apostar.





Així mateix, hi ha un impacte en la vessant macroeconòmica, en relació amb la desocupació, i també a nivell particular en la gestió d’equips, ja que la diversitat generacional aporta nombrosos beneficis per a les empreses”, afirma Javier Blanco, director general de la Fundació Endesa.

Tu també pots participar.





Fins el moment, més de 2.200 persones han firmat el Manifiesto por el Día del Trabajador Senior com a mostra de suport a la iniciativa. Qualsevol persona, independentment de la seva edat, pot unir-se a la campanya, abraçar el talent senior i contribuir amb la seva firma a lluitar contra la discriminació laboral per raons d’edat.