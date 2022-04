Científics de la Universitat de Georgetown han descrit a Nature un enllaç entre canvi climàtic i transmissió viral que planteja l'extensió de futures pandèmies per l'escalfament global. A mesura que el clima de la Terra continua escalfant-se, els investigadors prediuen que els animals salvatges es veuran obligats a traslladar els seus hàbitats , probablement a regions amb grans poblacions humanes, cosa que augmentarà dràsticament el risc d'un salt viral als humans que podria conduir a la propera pandèmia.





Al seu estudi, els científics van realitzar la primera avaluació integral de com el canvi climàtic reestructurarà el viroma global dels mamífers. El treball se centra en els canvis de rang geogràfic: els viatges que emprenen les espècies a mesura que segueixen els seus hàbitats cap a noves àrees. Quan es trobin amb altres mamífers per primer cop, l'estudi projecta que compartiran milers de virus.





Manifestació en contra del canvi climàtic @unsplash





Diuen que aquests canvis brinden més oportunitats perquè virus com l'Ebola o els coronavirus sorgeixin en noves àrees , fent-los més difícils de rastrejar, i en nous tipus d'animals, cosa que facilita que els virus saltin a través d'una mena de "trampolí" cap als humans.





"L'analogia més propera és en realitat els riscos que veiem al comerç de vida silvestre", diu en un comunicat l'autor principal de l'estudi, Colin Carlson, professor assistent de recerca al Centre per a la Ciència i Seguretat de la Salut Global a el Centre Mèdic de la Universitat de Georgetown. "Ens preocupem pels mercats perquè reunir animals malalts en combinacions antinaturals crea oportunitats per a aquest procés gradual d'emergència, com la manera com el SARS va saltar dels ratpenats a les civetes, després de les civetes a les persones. Però els mercats ja no són especials; en un clima canviant, aquest tipus de procés serà la realitat a la natura a gairebé tot arreu”.





És preocupant que els hàbitats dels animals es moguin de manera desproporcionada als mateixos llocs que els assentaments humans , creant nous punts crítics de risc indirecte. És possible que gran part d'aquest procés ja estigui en marxa al món actual, 1,2 graus més càlid, i és possible que els esforços per reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle no impedeixin que es desenvolupin aquests esdeveniments.





Una altra troballa important és l'impacte que tindrà l'augment de les temperatures a les ratapinyades, que representen la majoria dels nous virus compartits. La seva capacitat per volar us permetrà viatjar llargues distàncies i compartir la majoria dels virus. A causa del seu paper central en l'emergència viral, els impactes més grans es projecten al sud-est d'Àsia, un punt crític mundial de diversitat de ratpenats.





"A cada pas", va dir Carlson, "les nostres simulacions ens han pres per sorpresa. Passem anys verificant dues vegades aquests resultats, amb diferents dades i diferents suposicions, però els models sempre ens porten a aquestes conclusions. És realment sorprenent exemple del bé que podem, en realitat, predir el futur si ho intentem”.





A mesura que els virus comencen a saltar entre les espècies amfitriones a un ritme sense precedents, els autors diuen que els impactes a la conservació i la salut humana podrien ser impressionants.





" Aquest mecanisme afegeix una altra capa a la manera com el canvi climàtic amenaçarà la salut humana i anima l", diu el coautor principal de l'estudi, Gregory Albery, becari postdoctoral al Departament de Biologia de la Facultat d'Arts i Ciències de la Universitat de Georgetown.

"No és clar exactament com aquests nous virus podrien afectar les espècies involucrades, però és probable que molts es tradueixin en nous riscos per a la conservació i alimentin l'aparició de nous brots en humans".





En conjunt, l'estudi suggereix que el canvi climàtic es convertirà en el factor de risc més gran en origen per a l'aparició de malalties, superant problemes de més perfil com la desforestació, el comerç de vida silvestre i l'agricultura industrial. Els autors diuen que la solució és aparellar la vigilància de malalties de la vida silvestre amb estudis en temps real del canvi ambiental.





"Quan un ratpenat brasiler de cua lliure arriba fins als Apalatxes, hauríem d'invertir a saber quin virus l'acompanyen", diu Carlson. "Intentar detectar aquests salts en temps real és l'única manera com podrem evitar que aquest procés condueixi a més contagis i més pandèmies".





“ Estem més a prop que mai de predir i prevenir la propera pandèmia ”, diu Carlson. "Aquest és un gran pas cap a la predicció; ara hem de començar a treballar a la meitat més difícil del problema".