José Bogas, conseller delegat d´Endesa | @ep





El conseller delegat d'Endesa, José Bogas, ha estat renovat en el càrrec per als propers quatre anys en el marc de la celebració de la junta general d'accionistes de l'empresa, on hi va haver un quòrum d'assistència del 84,9% del capital.





"Vull donar les gràcies per la seva confiança al president (del consell d'administració), Juan Sánchez-Calero, a Francesco Starace, vicepresident d'Endesa i conseller delegat d'Enel, així com a tot el consell d'administració ", ha destacat Bogas discurs davant dels accionistes.





A més, a la junta general d'accionistes d' Endesa s'ha aprovat el nomenament de Cristina de Parias, exdirectora de BBVA Espanya , com a consellera independent, a més de la reelecció de Starace com a conseller dominical i el nomenament de Francesca Gostinelli també com a dominical.





En el seu discurs, Bogas ha donat la benvinguda a les noves conselleres que s'incorporen a l'òrgan d'administració, alhora que ha agraït "el treball i suport" de Patrizia Grieco durant els últims cinc anys com a consellera dominical i el mandat del qual ha expirat aquest divendres .





Per part seva, el president del consell d'administració d'Endesa, Juan Sánchez-Calero, ha asseverat que la composició de l'òrgan que lidera ofereix una "estructura equilibrada de coneixements, formació, aptituds i experiència".





A més, ha destacat "els excel·lents resultats" obtinguts en l'avaluació externa a què es va sotmetre el funcionament i exercici del consell d'administració durant el 2021.





Quant al grau de compliment de les ' Recomanacions del Codi de Bon Govern Corporatiu ' a 31 de desembre de 2021, Sánchez-Calero ha posat èmfasi que s'ha donat compliment al 96,88% de les mateixes, deixant només una sobre 64 recomanacions sense complir.





APROVACIÓ DELS COMPTES I DE L'INCENTIU ESTRATÈGIC

A més dels canvis al consell d'administració, a la junta general d'accionistes d' Endesa s'han aprovat per "amplia majoria" els 16 punts de l'ordre dia, entre els quals figuraven l'incentiu estratègic 2022-2024 (que inclou el pagament en accions de la societat) i els comptes anuals, entre d'altres aspectes.





Quant a l'incentiu estratègic 2022-2024, el pagament en accions de la companyia és un sistema de retribució a llarg termini que té com a finalitat principal recompensar la contribució al compliment sostenible del Pla Estratègic de les persones que ocupen posicions de més responsabilitat.





Així, l'incentiu 2022-2024 està dirigit al conseller executiu i als directius restants del Grup Endesa amb responsabilitat estratègica que siguin determinats pel consell d'administració.





Preveu l'assignació als beneficiaris d'un incentiu compost pel dret a percebre: un nombre d'accions ordinàries d'Endesa i una quantitat dinerària, referenciats a un incentiu base (target), subjecte a les condicions i les possibles variacions en virtut del mecanisme del pla .

L'incentiu 2022-2024 podrà comportar el lliurament d'un nombre màxim d'accions igual a 108.025, fet que suposa un 0,01020% del capital social d'Endesa.