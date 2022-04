Héctor Gomez, portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats | @ep





El portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats, Héctor Gómez, ha defensat que la ministra de Defensa, Margarita Robles, té "tot el suport del grup parlamentari socialista i també del Govern" després de les seves declaracions dimecres sobre l'espionatge a líders independentistes.





En una entrevista al diari ' Ara ' aquest dissabte, ha assegurat que l'actuació de la ministra sobre aquest cas "ha de respondre al deure secret d'informació, que per llei no pot facilitar", i assegura que allò que ella ha traslladat és la confiança en la bona gestió de les institucions públiques.





"A partir d'aquí es poden fer moltes interpretacions", ha dit Gómez , que també assegura que Robles es caracteritza pel seu rigor i responsabilitat i que les portes del Govern estan obertes per analitzar el que ha passat i, una vegada feta l'anàlisi, establir-ne canals de comunicació oportuns.





Ha considerat que la informació relativa a aquest cas s'ha de tractar "amb mesura" fins que es puguin conèixer tots els detalls i fer anàlisis més profundes, i ha destacat que ja s'ha constituït la Comissió de Secrets , amb ERC, Bildu, Junts i la CUP , així com la investigació que va avançar el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, diumenge passat.





Preguntat per si considera que es tracta d'un escàndol polític de grans proporcions, ha respost que ara "no és moment d'aventurar escenaris" i ha posat en valor la visita de Bolaños a la consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà , passat diumenge, que per ell és un exemple de voluntat de transparència i comunicació.





Per ell, amb el president del Govern, Pedro Sánchez, "el diàleg i la comunicació amb Catalunya prevalen, la normalitat preval, les visites dels ministres i el mateix president per la taula de diàleg prevalen per buscar punts de trobada", cosa que assegura no passava amb el govern anterior.





Ha destacat el paper important d' ERC en l'aprovació dels pressupostos i altres lleis i reitera la voluntat del Govern de trobar espais d'entesa: "Amb aquesta voluntat arribarem a acords, no pot ser altrament", ha assegurat.





A la pregunta de si veu viable la legislatura sense els suports d' ERC al Congrés , ha contestat textualment que la voluntat del Govern és esgotar-la perquè aquest es caracteritza per l'estabilitat malgrat les crítiques, i afegeix que per ara no preveu "escenaris a els que es despengin "grups parlamentaris" de la majoria d'investidura.





"Parlem d'hipòtesis, però si és així, i algun grup decideix no participar-hi, la nostra obligació serà dialogar i buscar suports. Però confiem a restablir el diàleg amb els grups que fins ara han mostrat sensibilitat i sentit d' Estat ", ha afegit.