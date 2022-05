Manifestació de treballadors als carrers de Barcelona | @ep





Com cada 1 de maig, dia del Treballador, es preveuen diferents mobilitzacions als carrers de Catalunya . Els sindicats catalans han organitzat diverses manifestacions als carrers de Barcelona per commemorar el Dia del Treballador . Ho fan després de dos anys de pandèmia i després de l'aprovació de la reforma laboral, l'increment del salari mínim interprofessional als 1.000 euros bruts al mes i amb el pacte de rendes sobre la taula.





UGT i CCOO , que són els sindicats majoritaris a Catalunya , han convocat una manifestació conjunta a Barcelona a Plaça Urquinaona a les 12 del migdia. La intenció és recòrrer Via Laietana .





El lema de la manifestació serà “La solució: pujar salaris, contenir preus, posar fi a les desigualtats”. Es preveuen manifestacions també a Girona, Tarragona, Lleida, Tortosa , Terrassa i Igualada.





Coincideixen a assenyalar que aquest 1 de maig " és de celebració ", després de l'aprovació de la reforma laboral, encara que no deixen de banda la reivindicació davant la inflació.





La necessitat d'augmentar els salaris dels treballadors també és la principal reivindicació de la Intersindical , que ha convocat la seva manifestació a la plaça Tetuan de Barcelona a les 12 hores.





Per la seva banda, la Unió Sindical Obrera de Catalunya (Usoc) apunta a la regulació de preus com a "única sortida", i ha convocat a la cruïlla de l' avinguda Diagonal amb passeig de Sant Joan de la capital catalana a les 11 hores.





CGT ha criticat durament la reforma laboral i han assegurat que les "veritables conquestes socials" no sorgeixen de pactes amb les oligarquies, i la seva manifestació tindrà lloc a les 11 hores des de Jardinets de Gràcia de Barcelona.





La Taula Sindical de Catalunya, que inclou IAC, Solidaritat Obrer i COS, entre d'altres, ha convocat manifestacions a vuit ciutats i ha fet una crida a reaccionar: “Avui comencem a decidir en quin món volem viure”.





REFORMA LABORAL





El Govern va aprovar el 28 de desembre passat el Reial decret llei per reformar el mercat laboral, amb la finalitat de posar límit a la temporalitat, tornar l'equilibri a la negociació col·lectiva i incorporar a la legislació ordinària els expedients de regulació temporal d'ocupació ( ERT) que substituiran els utilitzats en pandèmia, però amb el mateix objectiu: evitar acomiadaments.





La reforma, que va veure la llum després de l'acord de l' Executiu amb sindicats i empresaris, i es va aprovar al Congrés dels Diputats a inicis de febrer, té entre les finalitats principals la reducció de la precarietat i la temporalitat.





La norma estableix que el contracte de treball ordinari serà l'indefinit i que només es podran fer contractes temporals amb causes molt taxades: per circumstàncies de la producció i per substitució d'un altre treballador amb reserva de lloc de treball.





Una altra de les mesures estrella del Govern en política laboral va ser l'aprovació, el 22 de febrer, de la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) a 1.000 euros mensuals amb efectes des de l'1 de gener d'aquest any, cosa que va suposar 35 euros més que l'SMI vigent en aquell moment (965 euros al mes per catorze pagues).





A diferència de la reforma laboral, aquest augment només va comptar amb l'acord del Govern amb els sindicats, ja que les patronals CEOE i Cepyme es van despenjar de les negociacions, com ja havien fet quan l' SMI va passar de 950 a 965 euros.





Segons càlculs sindicals, l'augment de l' SMI a 1.000 euros ha impactat directament sobre 1,8 milions de treballadors, especialment sobre dones i joves, i la voluntat del Govern és incrementar-lo fins al 60% del salari mitjà el 2023.









PACTE DE RENDES



L'escalada inflacionària dels darrers mesos a Espanya ha provocat que els sindicats reclamin augments de salaris per evitar que els treballadors perdin poder adquisitiu.

Tot i això, institucions com el Banc d'Espanya han alertat que indexar els sous a l' IPC pot provocar entrar en una "espiral inflacionària", per la qual cosa han demanat assolir un pacte de rendes en què els sous augmentin per sota de la inflació.





Els sindicats, per part seva, critiquen aquesta idea i afegeixen que les empreses aprofiten l'augment de preus per mantenir marges, cosa que provoca que els treballadors siguin els afectats per la situació.





Per això apel·len a la responsabilitat patronal perquè es reparteixi l'augment de costos entre empresaris i treballadors, i així evitar que tingui conseqüències greus per a les rendes més baixes, i han alertat d'un increment de la conflictivitat laboral si no s'augmenten els salaris .





ACTES DIA DEL TREBALLADOR





-11.00 hores: Manifestació d'Usoc amb motiu de l'1 de maig (Diagonal-Pg.de St.Joan)





-11.00 hores: Manifestació de la CGT per l'1 de maig (Jardinets de Gràcia)





-11.00 hores: Manifestació de la Intersindical per l'1 de maig (pl.Tetuan)





-11.15 hores: Declaracions dels secr.grales.d'UGT i CC.OO. Catalunya Camil Ros i Javier Pacheco abans de la manifestació principal de l'1 de maig (pl. Urquinaona)





-11.15 hores: Declaracions de Marta Vilalta (ERC) abans de la manifestació principal de l'1 de maig (Rda.Sant Pere-Claris)





-11.30 hores: Declaracions de Jaume Asens (comuns) abans de la manifestació principal de l'1 de maig (Rda.Sant Pere-pl.Urquinaona)





-11.45 hores: Declaracions de Salvador Illa (PSC) abans de la manifestació principal de l'1 de maig (Claris-Rda.Sant Pere)





-11.30 hores: Manifestació principal de l'1 de maig (Rda.St.Pere-Pg.de Gràcia)





-11.30 hores: El conseller Roger Torrent assisteix a la manifestació principal de l'1 de maig (Rda.St Pere-Pg.de Gràcia)





-12.00 hores: Marxa de Vox i Solidaritat per l'1 de maig (Pla de Palau)