Elda Mata, presidenta de Societat Civil Catalana | @ep





La presidenta de Societat Civil Catalana (SCC), Elda Mata , ha defensat l'espionatge a líders independentistes perquè considera que l' Estat ho ha fet seguint les vies legals: "Un Estat democràtic i de dret com el que tenim utilitza les eines dins de la llei".







"Crec que l' Estat té les seves eines dins del marc legal per, evidentment, protegir-nos tots els espanyols", ha afirmat en una entrevista d'Europa Press en ser preguntada pel cas Pegasus que ha transcendit arran de la investigació de la plataforma de ciberseguretat ' CitizenLab '.





Sobre si veu justificable aquest espionatge a líders independentistes, ha contestat: "Si està emparat per la llei, no tinc res més a dir", i ha argumentat que veu més preocupant que en els primers anys de SCC alguns dirigents de l'entitat tinguessin de portar escortes.





"Quin Estat m'està defensant a mi si ni tan sols sap què està passant? Tenen les seves pròpies eines, no tinc cap dubte que ho estaven fent dins de les vies legals", ha afirmat.





Per Mata , els partits independentistes es queixen d'aquest assumpte de manera gratuïta i ha sostingut que, si "no haurien volgut rebentar el país, no tindrien aquesta preocupació".





25% DE CASTELLÀ



Després d'acusar el Govern de no voler complir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que fixa l'obligatorietat d'impartir un 25% de classes en castellà, ha advertit que, si no l'apliquen, la Generalitat i els jutges” tindran milers de demandes sobre la taula: Nosaltres no pararem”.





Ha apuntat que la plataforma ' Escola de tots ', a la qual SCC està adherida, ja va presentar una demanda per complir la sentència a tots els centres educatius i ha afirmat que, en el cas que no s'accepti, tenen unes “1.640 peticions de pares directament a les escoles" perquè s'apliqui el 25% de castellà.





Mata s'ha mostrat convençuda que s'acabarà complint la sentència i espera que es faci com més aviat millor perquè considera que els partits polítics, també els independentistes, saben "que, sens dubte, es parlarà i ensenyarà espanyol a les escoles, i per això es regiren".





La presidenta de SCC creu que amb aquesta sentència s'acabarà amb part del sistema que, segons ella, han construït els independentistes sobre la base de la identitat de la llengua, ja que considera que la Generalitat ha utilitzat el català com “una eina de segregació i identitat".





Segons ella, la llengua materna de la majoria de catalans és l'espanyol però, a parer seu, només se li dóna importància al dret dels nens de llengua catalana materna d'estudiar en el seu idioma: "Però els altres, que som pràcticament de segona categoria, no".





"La nostra llengua materna no té tanta importància. Això és segregació. Ho veuríem fora de Catalunya i diríem 'quina barbaritat, estan retrocedint 80 anys a la història'. Aquí sembla que hem empassat 40 anys d'un règim que ens ha tingut en aquesta situació “, ha criticat.





Sobre l'acord del PSC, ERC, Junts i comuns per modificar la Llei de Política Lingüística, l'ha titllat d'entelèquia perquè Junts es va despenjar del pacte hores després d'anunciar-ho, i ha apuntat que, encara que s'acabi aprovant, “no té res que veure amb el compliment de la sentència del 25%”.





IL·LUSIONAR AL CONSTITUCIONALISME



Mata s'ha reafirmat en la idea que el procés independentista és una "infecció enorme que continua" i que no és de l'última dècada, sinó que s'ha dut a terme des de la Transició , i ha avisat que actualment l'estratègia és fer veure que les coses estan més relaxades, encara que insisteix que en realitat no és així.





Davant d'això, ha demanat als partits constitucionalistes que es posin d'acord en qüestions d' Estat, en les seves paraules, i treballin per tornar a il·lusionar els votants, però que ho "facin d'una altra manera com s'ha fet fins ara".





Mata ha fixat com a objectiu aconseguir una Generalitat que no sigui independentista i ha reivindicat que SCC ajudarà dins de les seves possibilitats per facilitar aquesta unió dels partits constitucionalistes, tot i que ha recalcat que és una entitat “100% civil” que no vol convertir-se en un actor polític.





Sobre la nova etapa al capdavant de l'entitat, ha manifestat que la seva intenció és mantenir una relació fluida amb els partits constitucionalistes, inclòs Vox , al qual defineix com un "partit constitucionalista, que treballa dins del marc de la llei", i ha informat que sol·licitaran reunir-se amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i entitats com Òmnium.