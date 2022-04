Pregó de les Fires i Festes de la Santa Creu | Ajuntament de Figueres





Ja han començat les Fires i Festes de la Santa creu a Figueres . Cinc esportistes d'elit de generacions diferents van donar el tret de sortida ahir al pregó ho van fer reivindicant l'esport femení. Van animar els figuerencs a gaudir de les festes aquests dies i van aixecar la veu perquè hi hagi igualtat de condicions a l'esport tant a l'hora d'entrenar com de competir.





L'alcaldessa, Agnès Lladó , va recordar la creixent presència femenina en els últims, però va dir que s'ha imposat la tasca que "creixi el nombre de referents femenins" ia treballar per l'esport a la ciutat.





Imma Clopés, Jana Riera, Eva Fernández, Jana Brusés i Anna Junyer, destacades esportistes figuerencs en diferents disciplines, constaten que les dones hi són, però que encara hi ha mancances com tenir les mateixes condicions per fer esport, més visibilitat, i les mateixes oportunitats en mitjans i recursos.





Van ser les pregoneres ahir de les Fires i Festes de la Santa Creu d'un pregó en format radiofònic amb entrevistes a cadascuna. La programació de festes va començar dijous i aquest divendres era un dels dies grans amb el pregó que com cada any va ser precedit del tradicional plantó i cercavila de gegants i Plantada i Ball de les figures del seguici popular de Figueres .





La ciutat afronta un dels primers caps de setmana amb els tradicionals actes d'unes fires on es bolquen les entitats i que la pandèmia va deixar en suspens les edicions passades.





El pregó obre les fires. Les primeres activitats van començar dijous, però aquest divendres es va donar el tret de sortida oficial a les Festes