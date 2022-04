Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat | @ep





L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha considerat que l'espionatge a dirigents independentistes ajuda a defensar la seva "tesi que els estàndards espanyols debiliten la democràcia europea".





Ho ha dit aquest divendres en declaracions a TV3 després de fer una conferència a la Universitat d'Innsbruck (Àustria) , i ha defensat que Espanya està ara al punt de mira d' Europa per "abusar de manera massiva" de l'espionatge.





Per Puigdemont , el camí a seguir no és el que està recorrent “ Espanya , sinó el que estan fent les millors democràcies del món quan tenen un problema polític com aquest”, i assegura textualment que Europa és conscient de la gravetat del cas i del risc que suposa.