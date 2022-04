Volodimir Zelenski, president d'Ucraïna | @ep







El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha assegurat aquest divendres que hi ha uns 900 civils morts en diferents fosses comuns repartides per la regió de Kíev, segons ha traslladat a diferents representants de mitjans de comunicació polonesos.



"Estan eliminant rastres (les tropes russes). Va haver-hi tants morts que, encara que els van cremar, van trobar novament la tomba de 900 persones a la regió de Kíev. Ningú sap quantes persones van morir. Hi haurà conseqüències, hi haurà un investigació", ha dit el mandatari ucraïnès, tal com recull l'agència de notícies Unian.





Davant aquestes paraules, la Policia de la regió ha assegurat que no hi ha informació sobre una nova fossa comuna. Posteriorment, el secretari de premsa del president d'Ucraïna, Sergei Nikiforov, ha aclarit que Zelenski es referia a les estadístiques generals sobre les víctimes de fosses comunes a la regió.





D'altra banda, en el seu habitual discurs vespertí, el president d'Ucraïna ha agraït als Estats Units l'aprovació de la llei de Préstec i Arrendament, 'Lend Lease', que redueix la burocràcia per garantir que els paquets de material defensiu es lliurin amb rapidesa.





Segons ha explicat la cadena CBS News, el programa de préstec i arrendament de l'era de la Segona Guerra Mundial va ser vist com una eina fonamental que va permetre la victòria dels aliats contra l'Alemanya nazi.





"Estic segur que 'Lend Lease' ajudarà Ucraïna i a tothom lliure a vèncer als successors ideològics dels nazis, que van iniciar una guerra contra nosaltres a la nostra terra. 'Lend Lease' i altres programes en suport d'Ucraïna són una prova concreta que la llibertat encara pot defensar-se contra la tirania", ha dit Zelenski.





De fet, ha assenyalat que la ciutat de Mariúpol és "un camp de concentració rus enmig de les ruïnes". "Però les tropes russes aconsegueixen ser encara més cíniques que les nazis fa 80 anys", ha agregat el mandatari ucraïnès.





A més, s'ha referit a l'eliminació del dèficit al mercat del combustible, ja que "les cues i l'alça de preus en les gasolineres es veuen en moltes regions" a causa del bombardeig "deliberat" de la infraestructura per a la producció, subministrament i emmagatzematge de combustible.





"Els funcionaris del Govern prometen que dins d'una setmana, màxim dos, es proporcionarà un sistema de subministrament de combustible a Ucraïna que podrà evitar un dèficit. Aquesta és una tasca difícil després de l'atac amb míssils russos en la refineria de Kremenchuk", ha explicat el mandatari ucraïnès.





Zelenski també ha dedicat unes paraules a l'activitat de la diplomàcia occidental al país. "Actualment, 27 missions diplomàtiques estrangeres operen en la capital del nostre país. I est és un gest de suport extremadament important per a Ucraïna", ha agregat.





"Avui es va saber que un periodista, un empleat de Radi Liberty Vera Hirich, va ser assassinat per un míssil rus que va impactar en un edifici residencial a Kíev. Es va convertir en la representant de mitjans número 23 la vida del qual es va veure truncada com a resultat de la invasió russa des del 24 de febrer", ha lamentat durant el mateix discurs.