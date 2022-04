Raúl de Tomás i Sergi Darder | @ep





L' Espanyol s'enfronta aquest dissabte al Reial Madrid al Santiago Bernabéu a les 16.15 h. Amb un empat en tindria prou per proclamar-se campió de Lliga . El conjunt blanc només necessita sumar un punt dels 15 restants per cantar l'anhelat èxit i no vol esperar més per aixecar un títol que té amo des de fa setmanes.





És per això que l'equip de Vicente Moreno visita l'estadi merengue per amargar la festa als blancs. Tot i així, el Madrid i la seva afició volen utilitzar aquest partit com a estímul per fer pinya i atiar l'ambient de remuntada de cara duel contra el Manchester City de dimecres que ve.





Tot indica que Ancelotti farà rotacions. Alaba és baixa per lesió i Militao i Nacho estan sancionats. Per aquest motiu, el tècnic blanc haurà d'apostar per Jesus Vallejo i Casemiro com a centrals. Al centre del camp sembla que Camavinga i Ceballos podrien ser titulars i isc podria tornar a l'onze. En atac sembla que jugaran Mariano , Asensio i Rodrygo .





L' Espanyol arriba a la cita com el convidat de pedra però amb l'aval d'haver estat amb Getafe i Barcelona l'únic equip capaç de batre el Madrid en aquesta Lliga amb el seu triomf a la primera volta al RCD Stadium. La victòria visitant segellaria virtualment la permanència blanc-i-blava, posposaria la victòria i suposaria un gerro d'aigua per a l'atmosfera infernal que volen crear el Madrid i la seva afició amb vista al City .