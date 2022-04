Marta Vilalta, secretària general adjunta i portaveu d´ERC | @EP





La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha considerat que l'espionatge a líders independentistes és un "atac a tota la ciutadania que democràticament ha escollit els representants de les institucions", i critica els danys col·laterals que suposa per a les persones que van mantenir contacte telefònic pels afectats.







Així ho ha dit en declaracions aquest dissabte abans de participar en un acte sobre el món local a Castellcir , acompanyada per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i els exconsellers Meritxell Serret i Raül Romeva.





Ha considerat que aquest cas és un escàndol majúscul perquè encara que fins ara només s'hagin pogut acreditar 65 persones espiades, "l'abast pot ser molt més gran", cosa que per a ella trenca les confiança i refreda les relacions d' ERC amb el Govern .





Ha defensat que ERC continua apostant per la negociació com a "millor via per solucionar el conflicte" i ha dit que el Govern no sigui capaç d'assumir responsabilitats i d'apartar-se del que ha titllat textualment de guerra bruta i clavegueres.





També ha defensat que el Govern ja ha reconegut l'espionatge amb les declaracions de dimecres de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i diu que la resposta que ha donat l' Executiu de Pedro Sánchez fins ara és insuficient i "insultant".





Per a Vilalta , el que hauria de fer un Govern "compromès amb els drets més fonamentals i la democràcia és anar fins al fons de la qüestió, investigar, aclarir la informació, ser absolutament transparent" i amb les dimissions pertinents, cosa que segons ella és una qüestió de respecte no sols cap als afectats, sinó sobretot cap a la ciutadania.