Més del 20% de les 7,7 milions d'espècies d'animals de la Terra es troben en perill de desaparèixer . La categoria de perill d'extinció és aplicada quan tots els representants d'aquest conjunt d'animals corren risc de morir sense deixar descendència.





D'acord amb dades de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura , un organisme internacional de protecció de les espècies i que elabora l'anomenada “llista vermella”, segons les condicions de cadascuna, més de 40.000 espècies d'animals es troben en perill d'extinció actualment, és a dir, el 28% de les espècies avaluades.













D'aquesta manera, segons la mateixa organització, es troben en estat de perill el 13% dels ocells, el 21% dels rèptils, el 26% dels mamífers, el 41% dels amfibis, el 37% dels taurons i ratlles i el 28% dels crustacis.





Els motius pels quals aquestes espècies es troben en perill d'extinció poden ser particulars en cada cas, però un motiu general és la destrucció i la fragmentació del seu hàbitat, el canvi climàtic, la caça il·legal i la introducció d'espècies exòtiques.





Hi ha diverses maneres d'explicar la utilitat de cada espècie per a la vida del planeta. Alguns resulten obvis com el de les plantes i animals dels quals l'ésser humà s'alimenta o el plàncton fotosintètic al mar que, així com les plantes verdes, brinden l'oxigen que tots respirem. Molts dels cultius que es fan servir com a aliment depenen d'insectes per produir llavors i no sobreviurien sense. És per aquest motiu que el declivi en els insectes pol·linitzadors és una gran preocupació.





Si els aliments comencessin a escassejar s'haurien de crear aliments artificialment. Es podrien sintetitzar químics com sucres i greixos encara que fer-los apetitosos seria extremadament difícil. Fins ara la ciència no ha aconseguit inventar carn artificial que resulti convincent.





Als anys 90 els biòlegs van detectar amb gran precisió com beneficia als éssers humans la presència de gran varietat de plantes i animals pel seu servei a l'ecosistema del qual tots formem part. Si bé el procés de desaparició d'animals és natural, actualment les espècies s'estan extingint amb un ritme més gran que en el passat i tot condueix a pensar que la intervenció de l'ésser humà té molt a veure amb això.





Si bé, com es va esmentar, són milers les espècies en perill d'extinció, la següent és una llista de les més emblemàtiques, que inclou algunes originàries de l'Argentina, segons les dades recollides per la IUCN i la Fundación Vida Silvestre.







1. Goril·la de muntanya

2. Ós Polar

3. Visó europeu

4.Tigre de sumatre

5. Rinoceront blanc

6.Leopard de les neus

7. Ocelot

8. Ximpanxé comú

9. Pangolí

10. Orangutan de Borneo

11. Ajolote

12. Tonyina vermella

13. Ós marró europeu

14. Guacamayo vermell

15. Pudu

16. Huemul

17. Aguará Guazú

18. Balena franca austral

19. Còndor andí

20. Pingüí de magallans