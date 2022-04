Ferran Adrià, cuiner | @ep





L'equip d'elBullifoundation , liderats pel seu president, Ferran Adrià , farà formacions a Sevilla i reunirà estrelles de la cuina a Sanlúcar de Barrameda de la mà de CaixaBank Food&Drinks.





Així ho ha explicat l'entitat bancària en un comunicat, que ha assenyalat que els propers dies 10, 11 i 12 de maig, CaixaForum Sevilla reunirà més de 90 hostalers andalusos al Curs Intensiu en Gestió Hostalera que impartirà Ferran Adrià , una formació que estava prevista per a febrer i que posteriorment es va traslladar a maig.





Pel que fa a l'esdeveniment de Sanlúcar , el proper 11 de maig, com a reconeixement a l'elecció de la localitat gaditana com a Capital Espanyola de la Gastronomia 2022, CaixaBank ha organitzat una sèrie d'actes protagonitzats per Ferrán Adrià i altres grans noms de la cuina, com ara Fernando Bigote (Casa Bigote), Camila Ferraro (Sobretaules) i Cristina Lasvignes (Azotea Grupo).





La jornada començarà al Palau Ducal de Medina Sidonia, lloc on la trobada titulada 'Hosteleria, oportunitats de futur', reunirà F errán Adrià , la directora territorial de CaixaBank a Andalusia Occidental i Extremadura, Maria Jesús Català, la directora executiva de Negocis i Emprenedors de CaixaBank, Ana Díez, ia l'alcalde de la localitat, Víctor Mora, a més de cuiners Estrella Michelín vinguts des de diversos punts d'Espanya.





A la tarda, el Centre d'Exposicions i Congressos Primera Volta al Món de Sanlúcar acollirà l'esdeveniment ' Enguany us mengeu el món: CaixaBank i Sanlúcar, un any d'oportunitats ', que reunirà representants de les principals institucions públiques, associacions d'empresaris de diversos sectors i representants d'hostaleria de tot Espanya i que tindrà com a convidat especial Ferran Adrià , que compartirà amb els ciutadans de Sanlúcar "la seva visió sobre el sector de l'hostaleria".





El programa d'aquest curs, que "busca aprofundir" en una gestió "eficient i rendible" dels negocis de restauració, també comptarà amb la presència d'altres col·laboradors d'elBullifoundation com Ferran Centelles, Silvia Timón, Silvia Sánchez o Ernest Laporte.





Durant aquestes jornades de formació es tractaran temes com la gestió dels restaurants com a pime, la innovació, el control pressupostari, la relació amb els clients i una sessió dedicada a la gestió eficient del vi, impartida per l'expert Ferran Centelles.





Aquestes activitats es realitzen en el marc del primer aniversari de Food&Drinks , la divisió especialitzada a través de la qual CaixaBank dóna suport al sector hostaler, l'entitat ha organitzat una sèrie d'actes que comencen amb aquesta formació en què participaran restauradors de les províncies de Sevilla, Huelva i Cadis.





La directora territorial de CaixaBank a Andalusia Occidental i Extremadura, Maria Jesús Català, ha assenyalat que "iniciatives com aquesta demostren que la proposta de Food&Drinks va més enllà de l'àmbit financer, oferint un assessorament i un acompanyament als nostres hostalers, que han de veure a la gestió un pilar fonamental per construir el futur dels seus negocis”.