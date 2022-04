Pere Aragonès, president de la Generalitat | @ep





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha inaugurat aquest dissabte la 27 Fira del Vi de Falset , una edició que se celebra del 29 d'abril a l'1 de maig i amb què el certamen recupera el seu format habitual després de dos anys marcats per la pandèmia.





Aragonès ha acudit a la cita acompanyat per la delegada del Govern a Tarragona, Teresa Pallarès; la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, i l'alcalde del municipi, Carlos Brull, amb qui ha fet un recorregut pel recinte firal, ha informat el Govern en un comunicat.





Uns setanta cellers participen a l'edició d'aquest any, que ofereix tasts, degustacions i maridatges de vi així com altres activitats com música en directe.