Patxi López, secretari de Memòria Democràtica i Laïcitat | @ep





El PSOE ha recordat aquest dissabte, al 50è aniversari de la seva mort, a l'advocada, política i escriptora Clara Campoamor , que va tenir un "paper fonamental" en la història d' Espanya com a sufragista per fer una democràcia "més digna i més justa" , en paraules del seu secretari de Memòria Democràtica i Laïcitat, Patxi López.





Per als socialistes, aquest 30 d'abril és un dia per rendir homenatge a la memòria de Campoamor (1888-1972), per recordar "la grandesa, l'esforç i el paper fonamental" que aquesta dona va representar no només pels drets de les dones , com la conquesta del vot femení, sinó que "va contribuir a millorar i ampliar, a fer més digna i més justa" la democràcia, apunten.





"Aquest precedent, encara que truncat tristament, va alinear la nostra democràcia amb les més avançades i modernes del món i la nostra història amb l'esdevenir de la majoria de les democràcies occidentals", assegura López , que lamenta el fet que, malgrat l'"enorme llegat" com a jurista i pensadora, Campoamor va patir "incomprensió, la relegació a l'oblit de la seva prolífica obra, i també l'exili, com molts polítics i artistes espanyols".





I recorda, així, que "la contribució de Campoamor a la democràcia ia la defensa de la justícia va caure en un oblit interessat després de la Guerra Civil i la il·lustre història de la seva figura política va romandre gairebé invisible al llarg de bona part del segle XX " .





El dirigent socialista ressalta "la importància transcendental de l'èxit del sufragi universal" aconseguit durant la Segona República, que incorporava a la vida política les dones, a l'altra meitat de la societat espanyola, "fins llavors marginada".





Per això, en el 50è aniversari de la seva mort, López ret homenatge en nom del PSOE a la memòria de Campoamor i, "amb ella, al paper de tantes i tantes dones silenciades per una història oficial que mai no va voler reconèixer que sense elles no seríem el que som”.