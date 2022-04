Mino Raiola, representant de futbol | @ElMón









Mino Raiola ha mort per no recuperar-se de les seves greus malalties pulmonars i al mateix compte de twitter del famós representant s'anuncia la seva mort a l' hospital San Raffaele de Milà on estava ingressat.













"Amb infinit dolor anunciem la mort de Mino, el més extraordinari agent de sempre. Mino ha lluitat fins a l'últim instant amb totes les seves forces com feia per defensar els futbolistes. Ha escrit un capítol inesborrable de la història del futbol modern. Ens faltarà sempre i el seu projecte de fer del món del futbol un lloc millor per als jugadors serà tirat endavant amb la mateixa passió", va assenyalar la família a les xarxes socials.





Nascut el 1967 a Nocera Inferiore , a la regió de la Campània (sud), era un dels agents esportius més importants del panorama mundial i ha marcat els últims 20 anys del futbol.

Va ser premiat el 2016 i 2020 com a millor agent de l'any i descrit com a " Rei del Mercat del Futbol " per les seves importants operacions al llarg de la seva dilatada carrera.