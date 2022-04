Félix Bolaños, ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | @ep







El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños , ha assegurat que "el Govern no té absolutament res a amagar" en relació a l'espionatge a líders independentistes, i que "esclariran els fets".





En declaracions en el marc de l'acte d'homenatge a Clara Campoamor pel 50è aniversari de la seva mort, celebrat aquest dissabte a l' Ateneu de Madrid , s'ha referit a relació del Govern amb ERC , que també va votar en contra del decret per la negativa del Govern a assumir responsabilitats pel presumpte espionatge a polítics independentistes amb el programa ' Pegasus '.





Igualment, ha assegurat que l' Executiu intentarà que s'aclareixi el succés a la Comissió de Secrets d'Estat que, ha defensat està composta de forma "parlamentàriament impecable".





D'altra banda, ha qualificat com un "acte de partit" la intervenció de divendres de la secretària general de Podem i ministra de Drets Socials, Ione Belarra , que va demanar responsabilitats polítiques pel cas ' Pegasus '. Belarra també va lliscar una crítica a la ministra de Defensa, Margarita Robles , encara que no la va citar durant el seu discurs.





En aquest sentit, en una entrevista amb RTVE aquest dissabte, Bolaños ha expressat la seva "solidaritat" i "suport" a Robles i ha destacat que el Govern "té la consciència ben tranquil·la" i "res a amagar".





D'altra banda, el ministre ha recordat l'aniversari de la mort de Campoamor i ha reivindicat la seva lluita pels drets de les dones, una lluita que, ha dit, “segueix tan vigent com fa 50 anys perquè encara avui hi ha discursos extremistes que qüestionen aquests drets i que posen en dubte fins i tot que hi hagi la violència de gènere".





"Per això la candidatura Olona-Bonilla a Andalusia hauria d'aclarir si farà retrocedir els drets de les dones", ha sentenciat fent referència a la candidata de Vox a la Presidència de la Junta d'Andalusia, Macarena Olona , i el del PP, Juanma Moreno Bonilla, a les properes eleccions del 19 de juny.