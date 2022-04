Karim Benzema i Vinicius JR, jugadors del Reial Madrid | @ep





El Reial Madrid s'ha proclamat campió de Lliga després de guanyar el RCD Espanyol per 4-0 al Santiago Bernabéu. D'aquesta manera, els blancs conquisten el seu títol domèstic número 35. Ho ha fet davant la seva afició, cosa que no passava des de feia 15 anys, quan va cantar la victòria davant el Mallorca a l'última jornada d'aquell campionat de lliga. Aquesta vegada, el rival va ser l' Espanyol que amb la salvació virtualment aconseguida, no va arribar al Bernabéu molt necessitat de punts i això, sens dubte, va facilitar la victòria del





Al Madrid en tenia prou amb un punt per guanyar LaLiga ia l' Espanyol , per a gairebé certificar la salvació. Així, sense fer-se gaire mal, els dos equips anaven jugant, amb poques ocasions, encara que el Reial Madrid va estavellar una pilota al pal per mediació de Mariano . Així, sense que passés res, anaven passant els minuts en un Bernabéu que només va ovacionar de valent a Nadal quan va fer el servei d'honor ia Carlo Ancelotti per un control de pilota amb el peu.

No passava res fins que al minut 33, Rodrygo va trencar la monotonia amb l'1-0. Marcelo li va fer una gran passada al seu compatriota que amb una rematada rasa i col·locada va batre Diego López . En aquest moment, bufandes a l'aire i càntics de ' campions, campions '. L'afició ja celebrava el títol i era quan Rodrygo va marcar el 2-0 al minut 43 després d'un robatori de pilota de Mariano en què els jugadors de l' Espanyol van demanar falta, però ni el col·legiat ni el VAR la van donar i el gol va pujar al marcador.





La segona part va començar amb un ensurt per al Reial Madrid protagonitzat per Mariano que el seu intent per aclarir una pilota que va acabar marxant molt a prop del travesser. El que no va fallar va ser el Reial Madrid que al minut 55 va marcar el 3-0 per mediació de Marco Asensio que va culminar una gran contra blanca. Tot això, mentre Aleix Vidal demanava penal a l'acció que va acabar provocant la contra del Reial Madrid . El col·legiat no va assenyalar res, el VAR no el va corregir i el 3-0 va pujar al marcador.





A la gespa, passava poc o res i la sensació era que ja estava tot liquidat i que si havia d'arribar un gol, el Reial Madrid tenia més opcions que l' Espanyol . I això és el que va passar amb el 4-0 d' Isco al minut 71, però el col·legiat el va anul·lar a instàncies del VAR perquè considera que Rodrygo , en fora de joc, va molestar Diego López a l'hora d'intentar aturar la pilota. No va ser una tragèdia per al Reial Madrid en què Ancelotti va fer debutar Gila , central del Castella de 22 anys, i va posar al camp Vinicius a la recta final del xoc. I va ser el brasiler el que va fer la passada a Benzema perquè posés el 4-0 al minut 81.





El xiulet final va desfermar la festa a la gespa ia les grades del Bernabéu que va celebrar amb magnificència la Lliga 35 del Reial Madrid.