Mossos d'Esquadra | @ep





Els conductors de dos cotxes han mort aquest dissabte al xocar frontalment al quilòmetre 42 de la C-35, a l'alçada de Cardedeu , ha informat el Servei Català de Trànsit (Sct).





També ha resultat ferida crítica la passatgera posterior d'un dels cotxes i traslladada a l' Hospital Vall d'Hebron de Barcelona , mentre que una quarta persona ha quedat ferida menys greu i ha estat traslladada a l' Hospital de Granollers.





Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 17.01 hores, les causes de l'accident encara s'estan investigant i s'ha tallat la via en tots dos sentits, per la qual cosa es fan desviacions.





S'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra , sis dotacions de Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).





Amb aquesta, són 53 les persones que han mort en un accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya .