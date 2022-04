Vehicle de la Guardia Urbana | @ep





La Guàrdia Urbana va detenir dijous un aspirant d?agent del cos, alumne de l ?Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), com a presumpte autor de quatre delictes d?abús sexual.

S'ha incoat un expedient disciplinari a l'aspirant, que ha estat privat de l'exercici de les funcions fins a la futura resolució judicial dels fets investigats, ha informat la Guàrdia Urbana en un tuit aquest dissabte.













D'altra banda, l' ISPC l'ha expulsat del curs, han informat fonts del cos a Europa Press , i la investigació continua oberta tant per part de la Guàrdia Urbana com per part dels Mossos d'Esquadra.