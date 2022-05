La ciència il´astronomia estudien contínuament l´espai. Busquen galàxies, planetes, expoplanetes, asteroides i tota mena de cossos que estiguin vagant per les regions buides de l'univers. I un dels elements que més destaquen són els planetes rodamóns .

Un planeta rodamón /@Wikipedia

També anomenats planetes errants o planetes interestel·lars, els planetes rodamóns són un tipus de planeta que està compost per pols, gas i restes d'estels i asteroides. I són molt particulars, atès que a diferència d'un planeta com la Terra, aquests no estan lligats gravitacionalment a cap estrella : vaguen sols per l'espai exterior com a objecte independent.



Sobre ells hi ha molts dubtes i no gaires dades. De fet, entre els mateixos astrònoms hi ha diferents maneres de pensar i considerar-los. Alguns pensen que són planetes expulsats dels seus respectius sistemes solars, altres creuen que són estrelles i d'altres opinen que s'haurien de considerar planetes sense més ni més.



Recentment un treball realitzat per l'equip polonès OGLE i el coreà KMTN ha aportat el que semblen ser noves certeses sobre aquests planetes rodamóns.

L'any 2020 van descobrir un d'aquests planetes de la mida de la Terra . El van anomenar OGLE-2016-BLG-1928 i el van trobar mentre investigaven els sistemes proplanetaris, en el moment que intentaven esbrinar com funcionen les estrelles envoltades d'un disc de pols i gas. Intentaven trobar el naixement dels planetes en diversos sistemes solars i, de casualitat, van trobar un planeta rodamón.









PODRIEN ESTAR HABITATS?



Com bé dèiem, són moltes les coses que no se saben sobre aquests planetes. No obstant això, alguns experts creuen que és possible que els planetes rodamóns puguin albergar un oceà sota la seva superfície de gel que es mantingui líquid gràcies a la calor del nucli del planeta. Això faria que la vida pogués evolucionar, encara que els astrònoms que així ho creuen coincideixen que serien formes de vida simple.

COM S'ESTUDIEN ELS PLANETES VAGABUNDS?

Trobar-los, diuen els experts, és una tasca complicada. I aquesta és la raó per la qual no poden oferir una xifra exacta de quants n'hi ha. No obstant això, els astrònoms tenen diversos procediments a través dels quals poden obtenir una xifra aproximada.

D'una banda, tenen models matemàtics de predicció que serveixen per oferir aquestes xifres aproximades. Però també poden extrapolar resultats de les observacions que han fet a través de microlents gravitatoris.

Gràcies a aquest darrer model, un grup d'astrònoms neozelandesos i japonesos van dir l'any 2011 que hi havia dos planetes tipus Júpiter (van trobar un planeta rodamón, considerat el model bàsic, que podria tenir dues o tres vegades la massa de Júpiter) per cada estrella de la Galàxia.

Tot i això, els experts d'OGLE l'any 2017 van realitzar nou un estudi estadístic amb 2600 microlents i van dir que cada planeta rodamón del tipus de Júpiter existeix per cada quatre estrelles de la galàxia. És a dir, n'hi ha molt pocs.

El 2021, l'ús combinat de diversos telescopis de l'Observatori Europeu Austral (ESO) i altres organismes va revelar almenys 70 nous planetes interestel·lars o vagabunds a la nostra galàxia. Es tracta del grup més gran mai descobert, un pas important cap a la comprensió dels orígens i les característiques d'aquests misteriosos nòmades galàctics.



"No sabíem quants esperar i estem emocionats per haver trobat tants", va dir en un comunicat Núria Miret-Roig, astrònoma del Laboratori d'Astrofísica de Bordeus (França) i de la Universitat de Viena (Àustria), i primera autora de l'estudi publicat a la revista 'Nature Astronomy'.



No obstant això, dades més recents diuen que només, en tota la història, només s'han pogut donar com a confirmats 2 planetes rodamóns i que tan sols es compta amb 19 possibles.