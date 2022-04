Mossos d'Esquadra | @ep





El xoc entre un autobús amb 55 passatgers i un camió al quilòmetre 302 de l' AP-7 a Perelló ha deixat diversos ferits lleus aquest dissabte a la tarda, ha informat el Servei Català de Trànsit (Sct).









L'avís s'ha rebut a les 18.19 hores, els passatgers han pogut sortir de l'autobús pel seu propi peu i la via ha quedat tallada inicialment, però cap a les 19.30 hi ha un carril obert i dos quilòmetres de retencions.





S'han activat vuit patrulles dels Mossos d'Esquadra i quatre dotacions i l'helicòpter dels Bombers de la Generalitat, així com les unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques, que confirmen que no hi ha cap ferit greu.