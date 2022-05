Mare amb la filla passejant | @ep





Arriba el mes de maig i amb ell toca celebrar el Dia de la Mare. Aquest any a Espanya se celebra aquest diumenge dia 1 de maig però cada any varia la data de celebració. És una jornada per honrar les mares i agrair-los tot allò que fan pels seus fills. Habitualment els fills solen fer algun regal o detall a la mare.





Tot i que el Dia de la mare ja està molt assentat al calendari popular, no fa gaire que se celebra a Espanya cada primer diumenge de maig.





QUIN ÉS L'ORÍGEN DEL DIA DE LA MARE?





El catolicisme a Europa va començar a honrar la Verge Maria , mare de Jesús de Natzaret , el 8 de desembre de 1854, quan el papa Pius IX va declarar el dogma de la Immaculada Concepció de la Santíssima Verge Maria.





Cada 8 de desembre la festa de la Immaculada Concepció va servir per commemorar totes les progenitores. El costum es va mantenir fins als anys 60, quan Galerías Preciados va adoptar el costum de celebrar el Dia de la Mare al maig, a imatge i semblança del que fan altres països.





El seu competidor, El Corte Inglés , va mantenir la data del 8 de desembre, per la qual cosa durant algun temps el Dia de la Mare es va celebrar a Espanya , a manera comercial, dues vegades a l'any.





El 1965 el Dia de la Mare es va establir definitivament el primer diumenge de maig, un mes associat a la Verge Maria, acoblant-se així també les autoritats eclesiàstiques.





La veritat és que pocs països a més d' Espanya tenen aquesta data: Portugal, Sud-àfrica, Hongria, Lituània, Angola i Andorra.





A nivell mundial el Dia de la Mare es reparteix en diferents fulles del calendari segons països:





segon diumenge de febrer ( Noruega ); quart diumenge de quaresma ( Regne Unit, Irlanda i Nigèria ); 3 de març ( Geòrgia ); 8 de març ( Albània, Romania, Bulgària, Bòsnia i Hercegovina... ); 21 de març ( Marroc, Síria, Egipte, Aràbia Saudita... ); 7 d'abril ( Armènia ); 10 de maig ( Mèxic, Equador i El Salvador ); segon diumenge de maig ( Alemanya, Estats Units, Cuba, Xile, Dinamarca, Turquia... ); 8 de maig ( Corea del Sud) ; 12 de maig ( Samoa ); 15 de maig ( Paraguai ); 17 de maig ( Bèlix, Singapur, EAU... ); 26 de maig ( Polònia ); 27 de maig ( Bolívia ); 30 de maig ( Nicaragua ); últim diumenge de maig (F rancia, Algèria, Suècia...) ; 12 d'agost ( Tailàndia ); 15 d'agost ( Costa Rica, Bèlgica ); tercer diumenge d'octubre ( Argentina ); 14 d'octubre ( Bielorússia ); 16 de novembre ( Corea del Nord ); últim diumenge de novembre ( Rússia ); 8 de desembre ( Panamà ) i 22 de desembre ( Indonèsia ). Sigui és dia que sigui, l'important és honrar les mares.