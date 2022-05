Memphis Depay, jugador del Barça | @ep





El Barça té l'oportunitat de recuperar la segona posició aquest diumenge compta el Mallorca al Camp Nou a les 21:00 h. A més, l'equip de Xavi Hernández vol posar punt i final a la mala ratxa després d'haver perdut els dos últims partits al Camp Nou contra el Cadis i el Rayo Vallecano . Una derrota aquest diumenge podria posar en risc l'objectiu de classificar-se per a la Champions i la participació a la Supercopa la temporada que ve.





La derrota de l' Atlètic contra l' Athletic , a més, permetria al Barça distanciar-se dels del “Cholo” Simeone. El rival serà el Mallorca , un rival amb urgències encara que amb algunes menys després de sumar dues victòries a casa seva que els han aportat un plus de tranquil·litat.





Fins a última hora, Xavi no sabrà si podrà comptar amb Piqué i Dembélé contra el Mallorca . El defensa segueix amb molèsties i el francès està amb amigdalitis. A més, Alves no està del tot fi, Nico Gonzalez té el dit d'un peu trencat i Mingueza i Braithwaite estan convidats. A aquesta llista cal semar a Pedri, Sergi Roberto, Umtiti i Dest . L?única bona notícia és la tornada d ?Ansu Fati.





En principi, contra el Mallorca , Xavi sortirà com a Alves de lateral dret i Alba a l'esquerra. Si Piqué no força i se'n queda fora, Araujo i Eric Garcia serien la parella de centrals. L'uruguaià també podria jugar a la dreta i entrar Lenglet si les molèsties d' Alves anessin a més. A la mitjana, els de sempre. Busquets de migcampista i Gavi i Frenkie de Jong als interiors. En atac és possible que Adama Traoré sigui titular juntament amb Aubameyang i Ferran Torres .