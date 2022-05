Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat @ep





El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent (ERC) , ha defensat aquest diumenge crear un marc laboral català que generi "dignitat al futur" per millorar les condicions de treball i reduir les bretxes dels col·lectius més vulnerables.





El també dirigent d' ERC ha fet a l'acte del partit d'homenatge Francesc Layret de l'1 de maig, en record a l'advocat laboralista republicà assassinat el 1920.





Roger Torrent també ha destacat durant l´acte d´homanatge els 917 milions d´euros contra l´atur que ha destinat la Generalitat de Catalunya.





MANIFEST D'ERC



El president del Fòrum Sindical d'Esquerra Republicana, Baptista Silanes, ha llegit el manifest de l'1 de maig d'aquest any d'ERC, que insta el Govern a una "transformació del model productiu i de consum cap als principis de sostenibilitat", demana una jornada laboral de 35 hores i reclama posar fi a la bretxa salarial.





Pel que fa a l'espiral inflacionista, Baptista ha afegit que el seu partit no permetrà "que la sortida de la crisi sigui amb una altra devaluació salarial", i que és una prioritat garantir la capacitat adquisitiva dels treballadors.





ANNA SURRA I ISAURA GONZÁLEZ



També ha intervingut la senadora d' ERC per Barcelona Ana Surra , que ha criticat la reforma laboral i ha considerat que no millora les condicions de treballadors com les kellys.





La representant d'emancipació de Jovent Republicà, Isaura González, ha posat èmfasi en les "dolentes" condicions laborals dels joves.